¿Saíd Martínez ya no volverá a pitar en el Mundial 2026? Esto se informa desde EE UU

¿Qué ha pasado con el árbitro hondureño Saíd Martínez? ¿Ya no volverá a pitar en la Copa del Mundo? Esto es lo que se informa desde Estados Unidos en cuanto a su participación.
Saíd Martínez ha estado en cinco encuentro de la Copa del Mundo, tres como réferi central y dos como cuarto árbitro.
Esta es la segunda Copa del Mundo donde está Saíd Martínez, en Qatar 2022 solo lo hizo como cuarto árbitro y no tuvo ninguna participación como central.
EL HERALDO lo captó este día en Miami para poder ver el juego entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final de la Copa del Mundo.
EL HERALDO conoció que este lunes 13 de julio será un día decisivo para el juez internacional, ya que la FIFA definirá si continuará formando parte del grupo de árbitros que impartirá justicia en la recta final del Mundial o si concluirá su participación en el torneo.
La continuidad del silbante hondureño dependerá exclusivamente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, organismo encargado de evaluar el desempeño de todos los colegiados y designar a los responsables de dirigir cada encuentro de la competencia.
Saíd Martínez espera con expectativa la resolución que se dará a conocer este lunes, con la ilusión de seguir representando a Honduras en el escenario más importante del fútbol mundial.
El último partido que dirigió fue el Bélgica vs Senegal por los 16avos de final donde sancionó un penal sobre el ocaso de los tiempos extras, a segundos de los penales.
Martínez no es el único hondureño que pita en la Copa del Mundo, también lo acompañan los líneas Christian Ramírez y Walter López.
Saíd Martínez mantiene la posibilidad de estar en uno de los juegos de las semifinales, tercer lugar o hasta en la final de la Copa del Mundo.