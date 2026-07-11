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El césped de la final del Mundial 2026 que la FIFA vende por pedazos a coleccionistas

El exclusivo artículo de colección se suma a otros productos oficiales del torneo, mientras persisten las críticas por los altos precios de las entradas y otros costos para los aficionados.

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 14:05
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El césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EE.UU.), será vendido por pequeñas piezas de colección por la FIFA a un precio de 450 dólares. Lo que se sabe de la inusual venta.

 Fotos: EFE.
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La tienda online de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de pasto para los coleccionistas y aficionados, alentándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del fútbol.
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"Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", se lee en la descripción.
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Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integrado en un dispositivo USB de recuerdo, empacados en una pequeña caja.
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El nuevo objeto de colección se suma al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que presenta canciones de artistas de diversos continentes y géneros por un precio de 48 dólares.
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Para aquellos que no pudieron obtener un boleto de entrada a los partidos en EE.UU., la FIFA está vendiendo la réplica oficial de la entrada personalizada con el nombre del comprador y los detalles de un supuesto asiento por un precio de 19 dólares.
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La FIFA ha sido criticada por los elevados precios de las entradas, convirtiendo al Mundial 2026 en el más caro de la historia.
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Los aficionados también se han quejado por la imposibilidad de llevar comida o agua a los estadios.
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En esta cancha se jugaron partidos, además de la final que está por disputarse, como Brasil vs. Marruecos (13 de junio).
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Aquí también se jugó el partido Noruega vs. Senegal el pasado 22 de junio.

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La FIFA comercializará fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 por 450 dólares, convirtiéndolos en uno de los recuerdos más exclusivos del torneo.
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Cada pieza del césped de la final será conservada en acrílico e integrada en un dispositivo USB conmemorativo, como parte de la colección oficial del Mundial 2026.
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