Escándalo en el Mundial 2026: Acusan a Federación Argentina de fraude y desfalco millonario

Tremendo escándalo sacude a la selección de Argentina. Periodista hace garves acusaciones de corrupción que involucran a "Chiqui" Tapia y la FIFA.
Mientras la selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, una investigación periodística volvió a poner a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el centro de la controversia.
El periodista francés de investigación Romain Molina publicó este sábado 11 de julio un informe en el que expone una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, tras la obtención del título mundial en Qatar 2022.
En el reportaje se afirma que cerca de 42 millones de dólares generados por la participación de Argentina en aquella Copa del Mundo habrían sido transferidos a una empresa privada como parte de un acuerdo firmado pocos días antes de la final.
Según Molina, la AFA habría firmado un contrato nueve días antes del partido decisivo ante Francia mediante el cual cedía el 30 % de los derechos comerciales vinculados al Mundial a la empresa TourProdEnter, con sede en Miami.
El informe señala que esa compañía había sido creada pocos meses antes del torneo y que no contaba con experiencia previa en la industria del fútbol.
Siempre de acuerdo con la investigación, la FIFA habría realizado pagos directamente a esa empresa, pese a que no existían antecedentes que la relacionaran con actividades futbolísticas.
El reportaje también asegura que la FIFA habría protegido a Diego Guachi, exentrenador de las selecciones juveniles femeninas de Argentina, luego de que cinco futbolistas lo denunciaran por presuntos abusos sexuales.
Molina sostiene que el organismo internacional archivó el caso argumentando que no existían pruebas suficientes para continuar con el proceso.
Otro de los temas abordados es la supuesta influencia de Emilio García, director jurídico de la FIFA, en decisiones vinculadas al fútbol sudamericano.
El periodista afirma que existe una estrecha relación entre altos dirigentes de la FIFA, la AFA y la CONMEBOL, lo que, según su investigación, habría fortalecido la cooperación entre esas instituciones tras años de diferencias.
Además, el informe menciona una presunta sensación de impunidad entre algunos dirigentes del fútbol latinoamericano y recuerda que varios exdirectivos de la región estuvieron involucrados en el escándalo conocido como FIFA Gate por operaciones financieras realizadas mediante bancos y empresas de Estados Unidos.
Hasta ahora, Molina no ha presentado públicamente una resolución judicial que confirme las acusaciones expuestas en su investigación.
El reportaje también hace referencia a supuestos mecanismos de lavado de dinero mediante empresas fachada, posibles encubrimientos de casos de abuso sexual y presuntas presiones contra periodistas que investigaban estos hechos.
Las revelaciones de Molina coinciden con otra investigación que trascendió esta semana en Estados Unidos y que también involucra a la AFA.
Según publicó el diario La Nación, el FBI y fiscales federales estadounidenses investigan desde 2025 diversos contratos por cientos de millones de dólares que la federación argentina habría firmado con patrocinadores y empresas comerciales a través de TourProdEnter LLC.
Las autoridades buscan establecer si esas operaciones pudieron constituir delitos como lavado de dinero o fraude mediante el sistema financiero estadounidense.
Como parte de las pesquisas, los investigadores ya mantuvieron reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, quien desde hace años denuncia presuntas irregularidades dentro de la AFA, y analizan la posibilidad de citar a declarar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei.
Paralelamente, la AFA enfrenta una causa judicial en Argentina en la que fueron procesados su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino por un presunto fraude fiscal. Ambos dirigentes han rechazado las acusaciones y sostienen que la institución cumplió con todas sus obligaciones tributarias.