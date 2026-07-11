Mhoni Vidente pone a temblar a Argentina previo a enfrentar a Suiza: Su predicción del Mundial 2026

Duro revés de Mhoni Vidente a Argentina que pone a temblar a Messi y compañía. Su profecía de lo que va a suceder en el Mundial 2026.
Mhoni Vidente, reconocida por sus predicciones sobre acontecimientos deportivos y de actualidad, volvió a pronunciarse sobre el Mundial 2026. En esta oportunidad, la astróloga cubana nacionalizada mexicana sorprendió al asegurar que Argentina no logrará revalidar el título obtenido en Qatar 2022.
Durante una entrevista con Heraldo Televisión, la vidente compartió sus pronósticos para los cuartos de final del torneo y reveló cuáles, a su juicio, serán las cuatro selecciones que conseguirán un boleto a las semifinales.
Su primer análisis fue para el enfrentamiento entre Francia y Marruecos. Mhoni se inclinó sin dudar por el conjunto francés y destacó la influencia de Kylian Mbappé como el factor determinante del partido.
"Francia vs. Marruecos: Yo me voy con Francia. Me encanta Marruecos, pero Mbappé cambia completamente el sentido del juego, por diferencia de dos goles". Su predicción terminó cumpliéndose, ya que Francia avanzó de ronda y Mbappé fue el encargado de abrir el marcador.
Después se refirió al compromiso entre España y Bélgica, donde también acertó al respaldar a la selección española, aunque anticipó un duelo más equilibrado.
"España vs. Bélgica, le voy con España, diferencia de un gol. España siempre juega así". El pronóstico también fue correcto, pues España selló su clasificación tras imponerse 2-1 sobre Bélgica.
En cuanto al choque entre Noruega e Inglaterra, la astróloga volvió a mostrar seguridad y pronosticó que el conjunto inglés acabaría con la aventura mundialista del equipo comandado por Erling Haaland.
"Noruega vs. Inglaterra, me voy con Inglaterra, por diferencia también de un gol", afirmó.
La predicción más esperada llegó con el encuentro entre Argentina y Suiza. Para ese compromiso, Mhoni aseguró que la Albiceleste será capaz de avanzar a la siguiente ronda.
"Argentina vs. Suiza: Argentina", aseguró Mhoni Vidente, convencida de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzará las semifinales del Mundial 2026.
No obstante, su visión cambió cuando habló del desenlace del campeonato. Aunque considera que Argentina seguirá compitiendo en las fases finales, cree que el título terminará en manos de una selección europea.
"Argentina no. El ganador va a quedar en Europa", sentenció la vidente, descartando que la Albiceleste pueda conquistar un bicampeonato mundial.
Al explicar las razones de su pronóstico, Mhoni señaló que el desgaste acumulado por el conjunto argentino será un factor decisivo, especialmente después del intenso y polémico compromiso frente a Egipto.
"Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar".
Aunque evitó señalar qué selección levantará el trofeo, sí insistió en que el próximo campeón será europeo, por lo que Francia y España aparecen como los principales candidatos dentro de sus predicciones.