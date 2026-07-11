  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial

Adams atravesó una etapa especialmente difícil marcada por tragedias personales y deportivas

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 09:28
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
1 de 16

Se revelan los últimos tristes días que vivió el futbolista Jayden Adams, jugador que participó en el Mundial 2026 y hoy perdió la vida.

Fotos: Cortesía.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
2 de 16

El fútbol sudafricano está de luto tras la muerte del mediocampista Jayden Adams a los 25 años.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
3 de 16

El jugador había disputado recientemente el Mundial de 2026 con la selección de Sudáfrica.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
4 de 16

En los últimos días, Adams atravesó una etapa especialmente difícil marcada por tragedias personales y deportivas.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
5 de 16

El pasado 17 de junio falleció su abuela, Marianna Adams, una de las personas más importantes en su vida.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
6 de 16

A pesar del duro golpe emocional, decidió permanecer con la selección y fue titular en el empate 1-1 ante República Checa.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
7 de 16

Días después también participó en la histórica victoria sobre Corea del Sur que clasificó a Sudáfrica a los octavos de final.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
8 de 16

Mientras el equipo seguía concentrado en el Mundial, Adams no pudo asistir al funeral de su abuela.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
9 de 16

Posteriormente, la selección sudafricana quedó eliminada de la Copa del Mundo, otro golpe que se sumó a su difícil momento personal.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
10 de 16

Según medios sudafricanos, el futbolista también enfrentaba otros problemas en su vida privada durante las últimas semanas.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
11 de 16

Este sábado su cuerpo fue encontrado en una propiedad del barrio Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
12 de 16

La Policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
13 de 16

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió prudencia y aseguró que la causa oficial de la muerte todavía no ha sido confirmada.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
14 de 16

No obstante, diversas informaciones publicadas en Sudáfrica señalan que una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que Adams se habría quitado la vida.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
15 de 16

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado esa versión y continúan con las pesquisas para determinar qué ocurrió.
Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial
16 de 16

La muerte de Jayden Adams conmociona al fútbol africano, que despide a uno de sus talentos más prometedores tras una sucesión de dolorosos acontecimientos en sus últimos días.
Cargar más fotos