Impactante revelación: así fueron los últimos días del futbolista Jayden Adams, muerto tras Mundial

Se revelan los últimos tristes días que vivió el futbolista Jayden Adams, jugador que participó en el Mundial 2026 y hoy perdió la vida.
El fútbol sudafricano está de luto tras la muerte del mediocampista Jayden Adams a los 25 años.
El jugador había disputado recientemente el Mundial de 2026 con la selección de Sudáfrica.
En los últimos días, Adams atravesó una etapa especialmente difícil marcada por tragedias personales y deportivas.
El pasado 17 de junio falleció su abuela, Marianna Adams, una de las personas más importantes en su vida.
A pesar del duro golpe emocional, decidió permanecer con la selección y fue titular en el empate 1-1 ante República Checa.
Días después también participó en la histórica victoria sobre Corea del Sur que clasificó a Sudáfrica a los octavos de final.
Mientras el equipo seguía concentrado en el Mundial, Adams no pudo asistir al funeral de su abuela.
Posteriormente, la selección sudafricana quedó eliminada de la Copa del Mundo, otro golpe que se sumó a su difícil momento personal.
Según medios sudafricanos, el futbolista también enfrentaba otros problemas en su vida privada durante las últimas semanas.
Este sábado su cuerpo fue encontrado en una propiedad del barrio Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo.
La Policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.
El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió prudencia y aseguró que la causa oficial de la muerte todavía no ha sido confirmada.
No obstante, diversas informaciones publicadas en Sudáfrica señalan que una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que Adams se habría quitado la vida.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado esa versión y continúan con las pesquisas para determinar qué ocurrió.
La muerte de Jayden Adams conmociona al fútbol africano, que despide a uno de sus talentos más prometedores tras una sucesión de dolorosos acontecimientos en sus últimos días.