Fue hallado en su vivienda: ¿De qué murió Jayden Adams, el mediocampista de Sudáfrica?

El centrocampista sudafricano Jayden Adams ha muerto a los 25 años días después de haber jugado con su selección en el Mundial de Fútbol 2026, confirmó este sábado el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie. ¿Qué se sabe de su caso? Aquí los detalles:
Jayden Adams nació en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, y se formó en la academia del Stellenbosch FC y se convirtió en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional en agosto de 2020.
Lamentablemente, el cuerpo del deportista fue descubierto en una propiedad ubicada el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo (suroeste), confirmó la Policía, que ha abierto una investigación.
El ministro subrayó que la causa del fallecimiento de Adams "aún no se ha confirmado" e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con "discreción y compasión".
No obstante, de manera preliminar se informó que Jayden Adams se habría quitado la vida en su propia vivienda, pero esta información será confirmada o descartada por las autoridades.
Medios sudafricanos informaron que el futbolista habría estado enfrentando otros problemas en su vida privada durante las últimas semanas, mientras disputaba el Mundial de 2026.
La muerte de Adams se produjo después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años en un hospital de la urbe de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio.
El deceso de la abuela ocurrió un día antes de que Bafana Bafana -como se conoce popularmente a la selección de Sudáfrica- se enfrentara a la República Checa en el Mundial en Atlanta (Estados Unidos).
Su abuela fue enterrada el 27 de junio, mientras Adams permanecía concentrado con la selección en Estados Unidos.
"Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana", afirmó McKenzie en un comunicado.
El Mamelodi Sundowns le fichó con un contrato de tres años y medio en enero de 2025. En ese club, Adams se convirtió en un jugador habitual del mediocampo, luciendo la camiseta con el número 8, y ayudó al equipo a ganar la Liga de Campeones de la Confederación de Fútbol Africano (CAF, en inglés) esta temporada.
Su muerte hoy deja de luto al fútbol y a su familia, quienes lamentan lo ocurrido. "Nuestra nación -añadió el ministro- se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana", lamentaron.