Fue hallado en su vivienda: ¿De qué murió Jayden Adams, el mediocampista de Sudáfrica?

Su muerte hoy deja de luto al fútbol y a su familia, quienes lamentan lo ocurrido. "Nuestra nación -añadió el ministro- se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana", lamentaron.