España a semis pero pierde récord y Bélgica se despide del Mundial entre lágrimas

La selección de España sigue a paso firme en el Mundial United 2026, aquel sorprendente empate ante Cabo Verde solo fue eso, ahora está en semifinales en donde se enfrentará a Francia
España clasificó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica en Los Ángeles. Ahora se medirá a Francia para buscar el boleto a la final, pero acá te mostramos las polémicas, curiosidades y el culpable de la clasificación de España ante Bélgica.
Una de las polémicas que se habló mucho en redes sociales fue la mano de Ngoy, sin embargo, Archivo VAR explicó la razón por la que no es punible la mano: "El central de Bélgica pega el brazo al cuerpo en el momento del impacto con el balón."
A pesar de que no anotó y ni asistió, Lamine Yamal, se convirtió en el primer jugador en completar más de 20 regates en esta Copa del Mundo.
El portero español Unai Simón puso fin a una racha histórica que superó en dieciseisavos ante Austria, dejando atrás los 517 minutos que el italiano Walter Zenga estableció en el Mundial de Italia 1990.
La secuencia de Unai Simón comenzó en el Mundial de Catar. El último futbolista que había conseguido marcarle era el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022. En 649 minutos el récord histórico de Unai.
Otra de las manos fue cuando el partido estaba 1-1, pero el mismo Archivo VAR explicó que la decisión fue correcta: "Laporte despeja el balón y golpea en el brazo del compañero."
Una de las malas noticias del partido fue que Thibaut Courtois, portero de Bélgica, abandonó el terreno de juego en el partido de cuartos de final del Mundial contra España en el minuto 71 tras sentir molestias musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda.
El guardameta se echó al suelo en el minuto 66, aprovechó la pausa de hidratación para recomponerse, pero, finalmente, abandonó el terreno de juego en el 71 entre lágrimas.
En lugar de Courtois entró Senne Lammens, haciendo su debut en el Mundial, pero que terminaría pesando su inexperiencia.
Y cuando todo parecía que iban a tiempos extras, Luis de la Fuente le dio entrada en el minuto 86. Y solo dos más tarde, ya estaba con su icónica celebración, heredada de su padre, en el banderín de córner.
Mikel Merino recogió un mal rechace de Lammers a tiro de Pau Cubarsí desde la frontal y, en el área chica, remachó para darle el pase a España a las semifinales.
Al final Lammers se convirtió en el principal culpable de la caída de Bélgica tras no tener el debut soñado en una copa del mundo. Su error terminó de eliminar a Bélgica.
Romelu Lukaku que se va con dos goles en este Mundial 2026.
Courtois también salió muy triste por quedar eliminado del Mundial 2026.