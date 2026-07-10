Fichajes: Delantero argentino a Olimpia, Quioto entrena con nuevo club y campeón con Motagua se va

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Delantero argentino a Olimpia, Romell Quioto entrena con nuevo club y campeón con Motagua se va.
Fortaleza de Colombia se encuentra interesado en los servicios del portero panameño César Samudio. En el conjunto verdolaga analizan una posible salida del guardameta.
Juticalpa FC hizo oficial el fichaje del Óscar Loretto Barrios, proveniente del Victoria de La Ceiba.
Luis Meléndez, volante de Motagua, deja las filas del campeón nacional y se irá a préstamo al Club Atlético Independiente de Siguatepeque.
El volante Anthony García está pujando por su salida del Real España ante el atraso en los pagos que hay en el conjunto aurinegro.
Romell Quioto ya entrena con el Alula FC de la segunda división de Arabia Saudita. El futbolista se encuentra en Eslovenia haciendo pretemporada con el club.
Olimpia está a las puertas de su séptima alta. Los Leones ya tienen todo encaminado con el delantero argentino Imanol Enríquez Martiarena quien juega para el Chaco For Ever de la 2da de su país. El argentino tiene 26 años.
Emilio Izaguirre director deportivo de Motagua, informó que no han cerrado los fichajes en el equipo azul y aún podrían sumar un futbolista más o dos, estos serían volante y delantero.
Los colombianos Luis Felipe Pacheco y Piero Garate Rojas, mediocampistas los dos de 34 años, se unirán a las filas del Platense. Su mayor recorrido ha sido en el ascenso de su país.
Otro jugador que se unirá a Platense es el portero colombiano Manuel Loaiza de 31 años.
A su vez, a Platense se unirá el volante de 39 años, Sergio Peña, veterano volante proveniente de la Real Sociedad de Tocoa.
Dentro de Real España han informado que todo está listo en cuanto a papeleo con el central Jeffrey Ramos, esto luego que Real Sociedad adujera que mantiene contrato con ellos.