¡Como que ganaron el Mundial! Así recibieron a Egipto luego de ser eliminados por Argentina

Uno a uno, los jugadores y el cuerpo técnico del equipo nacional fueron bajando del avión, que llegó sobre las 11.30 hora local (8.30 GMT) procedente de Estados Unidos a la ciudad de Nueva Al Alamein, ubicada en la costa mediterránea del norte de Egipto, donde les esperaban su bandera tricolor y miles de personas frente al aeropuerto de esta urbe aún en construcción.