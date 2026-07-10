FIFA decide qué árbitros no podrán estar en partidos de Argentina en el Mundial 2026

Otro revuelo en el Mundial 2026. Se revela los árbitros vetados por la FIFA para dirigir partidos de Argentina en fases finales.
La Selección de Argentina ha tenido árbitros de diversas nacionalidades durante el Mundial 2026, pero ninguno de Inglaterra.
En sus partidos ya dirigieron colegiados de Polonia, Egipto, Rumania, Canadá y Francia.
El duelo de cuartos de final frente a Suiza estará a cargo de un árbitro portugués.
La ausencia de jueces ingleses en los encuentros de la Albiceleste responde a un criterio que va más allá del ámbito deportivo.
En el torneo solo hay dos árbitros británicos: Anthony Taylor y Michael Oliver.
Oliver fue el encargado de impartir justicia en el compromiso entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final.
Si Inglaterra derrota a Noruega y avanza a semifinales, ambos árbitros ingleses quedarán descartados para dirigir partidos de su selección.
El reglamento de la FIFA impide que un árbitro oficie en encuentros donde participe su propio país para evitar conflictos de imparcialidad.
En caso de que Argentina también alcance las semifinales, Taylor y Oliver tampoco podrían ser designados para sus partidos.
La restricción también está relacionada con el conflicto histórico entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.
La Guerra de las Malvinas, librada en 1982, continúa siendo un tema sensible entre ambas naciones.
Esa rivalidad trascendió al fútbol y quedó reflejada en el recordado Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986.
En ese partido, Diego Maradona marcó la histórica "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo".
Argentina e Inglaterra se han enfrentado cinco veces en la historia de las Copas del Mundo, protagonizando una de las rivalidades más emblemáticas del torneo.
Si ambos equipos superan sus respectivos compromisos de cuartos de final, volverán a enfrentarse en las semifinales, un escenario que dejaría sin opciones a los árbitros ingleses de aspirar a dirigir ese encuentro o una eventual final.