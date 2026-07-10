La regla de Tuchel que Kane y Bellingham aprovecharon con Inglaterra en el Mundial

La selección de Inglaterra ha implementado nuevos métodos para este Mundial United 2026 bajo las órdenes de Thomas Tuchel
La decisión del técnico Thomas Tuchel con sus jugadores de Inglaterra para el Mundial ha sido de mucho asombro para muchos. Ha permitido que puedan tener intimidad, con la único regla que no sea el día del partido.
Lo que ha sorprendido a todos es porque normalmente en una concentración no se permite la llegada de mujeres, normalmente, los directores técnicos prefieren blindar por completo los hoteles de concentración para evitar distracciones antes de que empiece a rodar el balón.
A pesar de las críticas iniciales de los más conservadores, los resultados en la cancha parecen darle la razón al entrenador alemán. La libertad en la concentración está funcionando de maravilla.
Entre las parejas que más tiempo han disfrutado juntas están el joven Jude Bellingham y su novia Ashlyn Castro. También el experimentado delantero Harry Kane ha pasado mucho tiempo al lado de su esposa.
La coincidencia no ha pasado desapercibida para la prensa ni para los aficionados. Tanto Bellingham como Kane lideran las estadísticas ofensivas de Inglaterra en esta Copa del Mundo, siendo protagonistas con goles y asistencias.
La estrategia comenzó a aplicarse en el campamento del seleccionado en West Palm Beach, Florida. Allí, Tuchel permitió el ingreso de las parejas para darle al plantel un margen de libertad antes de la fase más intensa de trabajo.
Esta apertura total contrasta fuertemente con la historia del fútbol. Por ejemplo, el famoso exentrenador argentino Carlos Salvador Bilardo tenía una visión muy estricta y polémica sobre las mujeres en el contexto de los mundiales.
Bilardo consideraba que el sexo afectaba físicamente al rendimiento de los futbolistas. El exentrenador no prohibía a las parejas en las concentraciones, sino que les daba consejos detallados para ahorrar energía física en la cama.
Sin embargo, los tiempos han cambiado e Inglaterra apostó por la modernidad. Las mujeres del equipo inglés dieron el presente desde los primeros días para acompañar de cerca a los deportistas.
Una de las primeras en aprovechar la apertura fue Ashlyn Castro, pareja de Bellingham, quien viajó desde Tampa hasta el hotel. Ambos fueron vistos al aire libre mientras jugaban cartas de forma muy distendida.
También se acercaron al hotel Kate Kane, esposa del capitán de la selección, y Layla Roye, pareja del joven Kobbie Mainoo. La jornada combinó descanso, vida familiar y preparación mental.
El arquero titular, Jordan Pickford, respaldó públicamente la polémica decisión de su director técnico. Explicó que tener días de libertad les ayuda a soportar los duros entrenamientos y a acostumbrarse al fuerte clima.
Con esta estrategia, Tuchel apuesta a que un grupo más relajado pueda llegar mejor física y emocionalmente a los partidos decisivos. El entrenador sabe que la presión mental puede ser el peor enemigo de sus dirigidos.
La decisión marca un cambio de tono respecto de otras etapas del seleccionado inglés. En el pasado, el equipo estuvo atravesado por controles estrictos y por una fuerte presión mediática sobre la intimidad de los jugadores.