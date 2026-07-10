Fichajes: Barcelona va por joya y reporta baja; 300 millones al PSG y nuevo DT de Cristiano Ronaldo

PSG gana millonada, Cristiano Ronaldo tiene nuevo técnico y sorpresa en Barcelona. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Karim Adeyemi: El delantero alemán está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Barcelona. De acuerdo con Fabrizio Romano, el club azulgrana pagará 22 millones de euros fijos más siete en variables por su fichaje. El atacante, que solo contemplaba vestir la camiseta culé, firmará un contrato por las próximas cinco temporadas.
Morten Hjulmand: El mediocampista danés tiene prácticamente asegurada su llegada al Atlético de Madrid. Fabrizio Romano señala que el Sporting de Portugal aceptó una oferta de 40 millones de euros más cinco en incentivos, mientras que el futbolista ya estampó su firma hasta 2031.
João Gomes: La incorporación del volante brasileño al Atlético se ha complicado. Ben Jacobs asegura que, pese al entendimiento entre los clubes, el Wolverhampton considera que el equipo madrileño ha dirigido su atención hacia otros objetivos, aunque todavía no existe una comunicación oficial que descarte la operación.
Crysencio Summerville: El Manchester United mantiene al atacante neerlandés entre sus principales candidatos para reforzar el plantel. Sky Sports News informa que su destacado Mundial, donde marcó dos tantos, lo convirtió en una prioridad para reemplazar a Marcus Rashford. En Old Trafford también existe preocupación por el interés del Tottenham.
Andrey Santos: Todo está listo para que el brasileño sea anunciado como nuevo jugador del Manchester United. Fabrizio Romano afirma que la documentación ya fue firmada y únicamente resta que el club haga oficial el fichaje.
Sadio Mané: El diario senegalés Le Quotidien asegura que el experimentado atacante decidió poner punto final a su etapa con la selección de Senegal, noticia que fue acompañada por un comunicado elaborado desde Dakar.
Hugo Broos: El entrenador belga confirmó que dejará el banquillo de Sudáfrica tras cinco años de gestión. Su ciclo concluye después de devolver a los Bafana Bafana a una Copa del Mundo y llevarlos, por primera vez, a las rondas eliminatorias del torneo.
Jorge Jesus: La Federación Portuguesa de Fútbol anunció oficialmente al técnico portugués como nuevo seleccionador nacional. El estratega reemplazará al español Roberto Martínez al frente del combinado luso.
Ferran Torres: Diversos clubes importantes han mostrado interés por el delantero español. Según reportes desde Inglaterra, el Barcelona analiza su situación y no descarta una posible venta en este mercado.
Jürgen Klopp: El técnico alemán, cada vez más cerca de asumir el mando de la selección de Alemania, recordó su intento fallido de fichar a Kylian Mbappé en 2017 y reveló detalles de aquella frustrada negociación.
Éderson: Matteo Moretto informa que el centrocampista está a un paso de convertirse en jugador del Manchester United. El acuerdo con el Atalanta y el futbolista se alcanzó hace semanas, y solo faltan las pruebas médicas y el anuncio oficial.
Johan Manzambi: Medios ingleses señalan que el Newcastle avanza en las negociaciones con el Friburgo por el joven futbolista. Las partes ultiman detalles de una operación que rondaría los 60 millones de euros.
Barcelona: La directiva estudia solicitar dos préstamos de 105 millones de euros antes de recibir ingresos por derechos televisivos. El objetivo es contar con recursos para reforzar significativamente la plantilla y competir por todos los títulos, especialmente la Champions League.
PSG: Tras las salidas de Gonçalo Ramos al Milan y la inminente venta de Kang-In Lee al Atlético de Madrid, además de posibles traspasos de Ibrahim Mbaye, Randal Kolo Muani o incluso Bradley Barcola, el club parisino podría alcanzar ingresos cercanos a los 300 millones de euros, según estiman medios franceses.
Emiliano "Dibu" Martínez: Aston Villa y Juventus mantienen diferencias en la negociación por el arquero argentino. Desde el club inglés consideran insuficiente la cifra de entre seis y siete millones de euros que se ha mencionado y esperan obtener una oferta más elevada antes de dejarlo salir.