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Las vacaciones de Vozinha tras brillar y ganar millones de seguidores en el Mundial 2026

El portero Josimar José Évora Dias, más conocido como 'Vozinha', ha compartido como disfruta sus vacaciones tras estar en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 10:49
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El portero Josimar José Évora Dias, más conocido como 'Vozinha', ha compartido como disfruta sus vacaciones tras estar en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde
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Josimar José Évora Dias pasó de ser uno de los tantos futbolistas que hay en todo el mundo a ser uno de los más populares tras la Copa del Mundo 2026.
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Josimar José Évora Dias, más conocido como "Vozinha", se convirtió en uno de los más populares en el Mundial United 2026 tras sus buenos trabajos con la selección de Cabo Verde.
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Vozinha fue pieza fundamental para Cabo Verde en el empate ante España, nadie se esperaba este resultado, también contra Uruguay y Arabia Saudita.
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No solo eso, le dieron batalla a la campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi.
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Por lo que Vozinha se volvió querido por muchos, además se le cunplió el sueño de tener a su mamá en los estadios para el Mundial 2026
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La selección de Cabo Verde fue eliminada del Mundial 2026 por Argentina en la fase de dieciseisavos en los tiempos extras.
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Su primera experiencia en mundiales siempre será recordada y uno de ellos también será Vozinha, quien ahora es una figura del fútbol
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Vozinha llegó al Mundial con contrato con el GD Chaves de Portugal, pero el mismo expiró en este verano, por lo que se encuentra sin equipo y a la espera de conocer su siguiente destino, mismo que podría ser en la MLS.
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Vozinha presumen a sus millones de seguidores cómo disfruta sus vacaciones con un paseo en moto de agua por las playas de Mindelo, en la isla de São Vicente, su ciudad natal.

 Foto: @Footballtweet
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Vozinha pasó de tener 50 mil seguidores en su cuenta de instagram a tener ahora más de 28 millones de fans.
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Ahora Vozinha se ha convertido en el portero con más seguidores en la cuenta de instagra, incluso que Casillas.
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De acuerdo con diversos reportes, el Inter Miami de Messi estaría interesado en fichar al caboverdiano, aunque no hay una oferta formal por sus servicios y aún queda mucho mercado.
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Vozinha se encuentra en su isla, disfrutando con su gente donde ahora muchos son sus admiradores.
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Ahora el portero actualiza su red de instagram y tiene muchas reacciones, así se divierte tras estar en Estados Unidos por el Mundial 2026
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Tras la fama alcanzada, firmó contrato millonaria con marca deportiva y está recibiendo ofertas de varios equipos.
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