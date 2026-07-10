Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio

Tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo, Vinicius reapareció e hizo anuncio sobre su futuro con la Canarinha. El jugador del Real Madrid había decidido no hablar tras dejar el Mundial.
Vinicius fue criticado ya que Brasil tuvo un penal ante Noruega y en lugar de hacerlo él, lo cobró el volante Bruno Guimaraes y lo falló. Brasil perdió el juego 2-1 y quedó eliminado en octavos de final.
Este representó el último Mundial de Neymar y de varias figuras de la Canarinha. En el caso de Vinicius, dejó en claro que continuará.
“Han pasado casi cuatro años y una vez más pensando en qué escribir después de una frustración en la Copa del Mundo. Vi a tantas personas de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar", inició diciendo.
El 7 de Brasil añadió: "Llevar la camiseta de la selección nacional es el mayor orgullo de mi vida, y salir de una Copa del Mundo en octavos de final es una sensación difícil de explicar".
Y continuó: "Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quise esto para ustedes, para mi familia".
Vinicius abonó que "la sensación de frustración es absurda. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más, y no pudimos..."
Y finalmente dijo: "Me disculpo y voy a luchar por nuestro sueño de volver a la cima del mundo".
Vinicius dejó en claro que no se retirará en la Selección de Brasil. Para el Mundial 2030 tendrá 29 años, por lo que llegará en buena edad.
Vinicius y Brasil fueron eliminados en octavos de final del Mundial 2026 con marcador de 2-1. Por los noruegos anotó Erling Haaland y Neymar descontó de penal.