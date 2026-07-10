  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio

Vinicius reapareció tras la eliminación de la Copa del Mundo con Brasil e hizo anuncio sobre su futuro

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 10:42
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
1 de 10

Tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo, Vinicius reapareció e hizo anuncio sobre su futuro con la Canarinha. El jugador del Real Madrid había decidido no hablar tras dejar el Mundial.

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
2 de 10

Vinicius fue criticado ya que Brasil tuvo un penal ante Noruega y en lugar de hacerlo él, lo cobró el volante Bruno Guimaraes y lo falló. Brasil perdió el juego 2-1 y quedó eliminado en octavos de final.

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
3 de 10

Este representó el último Mundial de Neymar y de varias figuras de la Canarinha. En el caso de Vinicius, dejó en claro que continuará.

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
4 de 10

“Han pasado casi cuatro años y una vez más pensando en qué escribir después de una frustración en la Copa del Mundo. Vi a tantas personas de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar", inició diciendo.

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
5 de 10

El 7 de Brasil añadió: "Llevar la camiseta de la selección nacional es el mayor orgullo de mi vida, y salir de una Copa del Mundo en octavos de final es una sensación difícil de explicar".

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
6 de 10

Y continuó: "Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quise esto para ustedes, para mi familia".

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
7 de 10

Vinicius abonó que "la sensación de frustración es absurda. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más, y no pudimos..."

 Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
8 de 10

Y finalmente dijo: "Me disculpo y voy a luchar por nuestro sueño de volver a la cima del mundo".

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
9 de 10

Vinicius dejó en claro que no se retirará en la Selección de Brasil. Para el Mundial 2030 tendrá 29 años, por lo que llegará en buena edad.

Foto: EFE
Vinicius rompe el silencio tras eliminación de Brasil del Mundial y hace anuncio
10 de 10

Vinicius y Brasil fueron eliminados en octavos de final del Mundial 2026 con marcador de 2-1. Por los noruegos anotó Erling Haaland y Neymar descontó de penal.

Foto: EFE
Cargar más fotos