Futbolista no pudo regresar a su país tras fallar acción en el Mundial y recibir amenazas a muerte

Una situación lamentable se dio tras la Copa del Mundo con un jugador que recibió amenazas a muerte tras fallar una acción en el Mundial. El futbolista siente miedo por su vida y la de su familia tras lo sucedido.
Se trata de un futbolista colombiano que recibió amenazas a muerte tras ser eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Suiza.
Colombia perdió ante Suiza en penales tras empatar 0-0. El futbolista es Jaminton Campaz que milita en el Rosario Central de Argentina.
Campaz erró una acción en los tiempos extras que pudo haber significado el 1-0 y el pase a los cuartos de final ante Argentina.
Ante ello, Jaminton Campaz optó por no tomar el vuelo desde Vancouver a Bogotá tras haber recibido amenazas en redes sociales.
Las amenazas subieron de tono al grado que usuarios en redes sociales se metieron contra sus hijos y él dejó un mensaje: “Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre...", inició diciendo.
Este fue el mensaje que dejó en sus redes donde continuó: "Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también los más difíciles".
Al mismo que pidió respeto para él y su familia: "Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo".
“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”, abonó.
La situación recuerda lo vivido por Andrés Escobar tras el Mundial 1994. El defensor de 27 años fue asesinado en Medellín luego de ser el autor de un autogol, en un trágico hecho que manchó el fútbol colombiano. Desde Colombia han llamado al respeto y entender que esto solo es un juego.