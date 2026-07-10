Futbolista no pudo regresar a su país tras fallar acción en el Mundial y recibir amenazas a muerte

Este fue el mensaje que dejó en sus redes donde continuó: "Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también los más difíciles".