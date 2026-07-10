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Revelan todas las "ayudas" a Messi y Argentina en el Mundial 2026: Sorpresa con la conclusión

El medio deja claro que no afirma que el Mundial esté manipulado, pero hace una explicación de las polémicas

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 08:52
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Destapan la lista de las "ayudas" a Argentina en el Mundial 2026. Medio británico sorprende con la conclusión.

Fotos: Cortesía redes.
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El diario británico The Telegraph publicó un análisis titulado "Las teorías de conspiración que afirman que la FIFA está arreglando el Mundial para Argentina".

 Foto: Captura de pantalla.
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El periódico explica que estas versiones han ganado fuerza durante el torneo y ya trascienden las redes sociales por el amplio debate que han generado.

 Foto: EFE.
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Uno de los principales episodios señalados ocurrió en el debut de Argentina frente a Argelia, cuando Lionel Messi marcó un triplete para igualar el récord de más goles en la historia de los Mundiales.

 Foto: Selección de Argentina.
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En ese mismo encuentro, varios analistas consideraron que Messi debió ser expulsado tras una acción sobre Aïssa Mandi en la que aparentemente impactó con los tacos la pantorrilla del defensor.

 Foto: Cortesía redes.
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El árbitro polaco Szymon Marciniak no sancionó la jugada y el VAR determinó que la acción no ameritaba una tarjeta roja.

 Foto: Cortesía redes.
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El exdefensor del Manchester City, Nedum Onuoha, aseguró en ESPN: "En mi opinión debió ser tarjeta roja. Messi sabía que hizo algo que podía meterlo en problemas. Personalmente creo que era expulsión".

 Foto: Selección de Argentina.
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El debate volvió a intensificarse cuando Folarin Balogun fue expulsado por una entrada sobre Tarik Muharemovic, una jugada que algunos compararon con la protagonizada por Messi.

 Foto: Cortesía redes.
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El reportaje también pone el foco en el bajo número de tarjetas recibidas por Argentina, que llegó a cuartos de final con apenas tres amonestaciones pese a estar entre las selecciones que más faltas cometieron.

 Foto: Selección de Argentina.
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Además, recuerda que la Albiceleste no recibió tarjetas en sus partidos frente a Argelia y Jordania, pese a registrar varias infracciones en ambos encuentros.

 Foto: Selección de Argentina.
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Otro de los puntos analizados es el grupo que le correspondió a Argentina en el sorteo, considerado por algunos como más accesible que el de otros aspirantes al título.

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The Telegraph también menciona las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo que "sufrió con Argentina", aunque posteriormente aclaró que hablaba como uno de los "neutrales que apoyaban a ambos equipos".

 Foto: EFE.
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El análisis incluye además la designación de un equipo arbitral completamente argentino para el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos, una decisión que generó numerosas reacciones en redes sociales.

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No obstante, el medio deja claro que no afirma que el Mundial esté manipulado, sino que examina los argumentos que alimentan esas teorías.

 Foto: Selección de Argentina.
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Ninguno de estos elementos constituye una prueba de manipulación, pero sí explica por qué las teorías sobre un supuesto favoritismo hacia Argentina han cobrado tanta relevancia durante el Mundial.

 Foto: Selección de Argentina.
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