UPN aplica examen de admisión a 2,000 aspirantes: ¿cuándo estarán resultados?

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) aplicó este domingo el examen de admisión a unos 2,000 aspirantes a nivel nacional.
Desde tempranas horas de la mañana de este día, miles de jóvenes que buscan iniciar sus estudios superiores en esta institución a partir del segundo período académico llegaron a la casa de estudios.
Para este proceso se reporta la participación de aspirantes de 15 años, así como personas entre los 50 y 60 años, lo que evidencia el interés por la educación superior en distintas etapas de la vida.
Esta es la segunda convocatoria de primer ingreso correspondiente al 2026, y en esta ocasión el 50% de los aspirantes optaron por la modalidad a distancia para su proceso de formación profesional.
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara y La Ceiba son los campus universitarios con mayor demanda de aspirantes, lo que refleja una amplia cobertura territorial y el creciente interés por las modalidades presencial y a distancia que ofrece la institución.
Las autoridades indicaron que los resultados de la prueba estarán disponibles a partir del 30 de abril en el portal oficial de admisión de la UPNFM (da clic aquí).
Además, los interesados podrán realizar consultas a través del correo electrónico institucional habilitado para este proceso.
Los aspirantes que resulten preseleccionados deberán completar su proceso de ingreso participando en el seminario de inducción, programado para el 14 de mayo, y posteriormente formalizar su matrícula en la carrera elegida.
Para este año, la UPNFM contempla una oferta académica de 18 licenciaturas, que se amplían a 22 con distintas orientaciones y dos carreras técnicas.
Esta oferta se encuentra disponibles en ocho centros universitarios, además del campus central, de acuerdo con información de la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico.