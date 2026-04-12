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UPN aplica examen de admisión a 2,000 aspirantes: ¿cuándo estarán resultados?

Los jóvenes buscan iniciar sus estudios superiores en la Universidad Nacional Pedagógica Nacional Francisco Morazán a partir del segundo período académico que comienza en mayo.

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 11:38
UPN aplica examen de admisión a 2,000 aspirantes: ¿cuándo estarán resultados?

Más de 2,000 aspirantes llegaron a la universidad UPNFM para realizar el examen de admisión este domingo a nivel nacional.

 Foto: Cortesía UPNFM

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) aplicó este domingo el examen de admisión a unos 2,000 aspirantes a nivel nacional.

Desde tempranas horas de la mañana de este día, miles de jóvenes que buscan iniciar sus estudios superiores en esta institución a partir del segundo período académico llegaron a la casa de estudios.

Para este proceso se reporta la participación de aspirantes de 15 años, así como personas entre los 50 y 60 años, lo que evidencia el interés por la educación superior en distintas etapas de la vida.

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Esta es la segunda convocatoria de primer ingreso correspondiente al 2026, y en esta ocasión el 50% de los aspirantes optaron por la modalidad a distancia para su proceso de formación profesional.

Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara y La Ceiba son los campus universitarios con mayor demanda de aspirantes, lo que refleja una amplia cobertura territorial y el creciente interés por las modalidades presencial y a distancia que ofrece la institución.

Las autoridades indicaron que los resultados de la prueba estarán disponibles a partir del 30 de abril en el portal oficial de admisión de la UPNFM (da clic aquí).

Además, los interesados podrán realizar consultas a través del correo electrónico institucional habilitado para este proceso.

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Los aspirantes que resulten preseleccionados deberán completar su proceso de ingreso participando en el seminario de inducción, programado para el 14 de mayo, y posteriormente formalizar su matrícula en la carrera elegida.

Para este año, la UPNFM contempla una oferta académica de 18 licenciaturas, que se amplían a 22 con distintas orientaciones y dos carreras técnicas.

Esta oferta se encuentra disponibles en ocho centros universitarios, además del campus central, de acuerdo con información de la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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