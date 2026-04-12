UPN aplica examen de admisión a 2,000 aspirantes: ¿cuándo estarán resultados?

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) aplicó este domingo el examen de admisión a unos 2,000 aspirantes a nivel nacional. Desde tempranas horas de la mañana de este día, miles de jóvenes que buscan iniciar sus estudios superiores en esta institución a partir del segundo período académico llegaron a la casa de estudios. Para este proceso se reporta la participación de aspirantes de 15 años, así como personas entre los 50 y 60 años, lo que evidencia el interés por la educación superior en distintas etapas de la vida.

Esta es la segunda convocatoria de primer ingreso correspondiente al 2026, y en esta ocasión el 50% de los aspirantes optaron por la modalidad a distancia para su proceso de formación profesional. Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara y La Ceiba son los campus universitarios con mayor demanda de aspirantes, lo que refleja una amplia cobertura territorial y el creciente interés por las modalidades presencial y a distancia que ofrece la institución. Las autoridades indicaron que los resultados de la prueba estarán disponibles a partir del 30 de abril en el portal oficial de admisión de la UPNFM (da clic aquí). Además, los interesados podrán realizar consultas a través del correo electrónico institucional habilitado para este proceso.