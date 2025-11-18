Observatorio de la UPNFM lanza sitio web con información actualizada del sistema escolar

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) lanzó la nueva plataforma web del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional (OUDENI). Esta actualizada herramienta brindará apoyo a la investigación en el sector educativo, en la toma de decisiones y la creación de políticas públicas por parte de las autoridades gubernamentales. La plataforma que se lanzó este martes recopila, sistematiza, analiza y difunde datos educativos como la matrícula escolar, la deserción, reprobación y abandono de los estudiantes al sistema. Los datos son de los últimos ocho años.

También se agregan estadísticas sobre el rendimiento académico y los aprendizajes de los alumnos en cada uno de los 298 municipios del país. Además, cuenta con unos 25 boletines sobre las investigaciones que académicos de la casa de estudios del magisterio hacen con el objetivo de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el país. "Esta plataforma web no solo representa un avance tecnológico, sino una reafirmación de nuestro compromiso institucional con la investigación fundamentada y la transparencia. Es una herramienta vital que proveerá a Honduras los datos necesarios para construir políticas educativas sólidas y eficaces", manifestó Lexy Medina, rectora de la UPNFM. Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES) expresó que los reportes están para el público en general.