Cohep: El 30 de noviembre, elijamos políticas que generen empleo y seguridad jurídica

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado a la nación, advirtiendo que el país se encuentra en una "encrucijada" que será definida en las urnas el próximo 30 de noviembre.

El gremio empresarial, en su comunicado leído frente a las 64 organizaciones que lo conforman, urge a los hondureños a elegir políticas que garanticen empleo y seguridad jurídica, elementos que considera cruciales para evitar que el país caiga en un ciclo de mayor desempleo y pobreza.

Señalan que Honduras enfrenta un "momento crítico que determinará si en los próximos años habrá más empleo o desempleo, más inversión o más pobreza."

El manifiesto es un llamado directo a la participación electoral, afirmando que "la democracia no es negociable" y que la movilización ciudadana es la defensa más efectiva del sistema: "Cuando la mayoría vota, gana Honduras. La democracia se defiende participando".