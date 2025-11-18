Cohep: El 30 de noviembre, elijamos políticas que generen empleo y seguridad jurídica

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado a la nación, advirtiendo que el país se encuentra en una "encrucijada" que será definida en las urnas el próximo 30 de noviembre.
El gremio empresarial, en su comunicado leído frente a las 64 organizaciones que lo conforman, urge a los hondureños a elegir políticas que garanticen empleo y seguridad jurídica, elementos que considera cruciales para evitar que el país caiga en un ciclo de mayor desempleo y pobreza.
Señalan que Honduras enfrenta un "momento crítico que determinará si en los próximos años habrá más empleo o desempleo, más inversión o más pobreza."
El manifiesto es un llamado directo a la participación electoral, afirmando que "la democracia no es negociable" y que la movilización ciudadana es la defensa más efectiva del sistema: "Cuando la mayoría vota, gana Honduras. La democracia se defiende participando".
El Cohep deja claro que su llamado no es a favor de un partido en particular, sino a votar por aquellos programas que "generen empleo, seguridad jurídica y estabilidad".
La preocupación central del sector privado radica en la inestabilidad legal, enfatizando que la seguridad jurídica "no es un privilegio empresarial, sino un derecho ciudadano fundamental".
Advierten que la falta de respeto a los contratos y el cambio arbitrario de reglas tiene un impacto social devastador: "Cuando las reglas cambian arbitrariamente... desaparece el empleo y se amplía la pobreza." Por ello, el gremio solo pide un trato justo, afirmando que "el sector empresarial no pide privilegios; pide un nivel de juego justo."
Afirma que decisiones erráticas amenazan con la destrucción de "500 mil empleos directos e indirectos" en el sector de la maquila, una cifra que interpretan como una tragedia humana: "es medio millón de compatriotas cuyo sustento peligra".
El gremio insta al futuro gobierno a proteger y fortalecer las alianzas clave, especialmente con Estados Unidos, el destino del "52% de nuestras exportaciones," y advierte que al alejarse de estos aliados, "los empleos no solo desaparecen del país: se van a otros países".
Asimismo, el Cohep hace una serie de peticiones al Consejo Nacional Electoral, a 11 días de los comicios generales: "mantener su independencia; a las Fuerzas Armadas, limitarse a su función constitucional; y a los actores políticos a "acepten los resultados electorales, porque respetar los resultados es respetar la democracia."
