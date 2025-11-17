  1. Inicio
Nasry Asfura dice que espera al menos 1.6 millones de votos y ganar las elecciones

El candidato del Partido Nacional también le envió un mensaje al Partido Libertad y Refundación (Libre)

  • 17 de noviembre de 2025 a las 20:22
Nasry Asfura dijo estar confiado en ser el próximo presidente de Honduras.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, dijo estar confiado en una victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre.

A su vez, hizo un llamado al Partido Libertad y Refundación (Libre) para que acepten la derrota como él lo hizo en 2021 cuando fue a la casa de Xiomara Castro a felicitarla.

Nasry Asfura presenta su plan de gobierno "Juntos vamos a estar bien 2026-2030"

"Nosotros no estamos jugando, yo no estoy jugando. Mi equipo, planillas de diputados y alcaldes, están trabajando para defender la democracia el 30 de noviembre", indicó el exalcalde del Distrito Central.

Asfura mencionó que tiene seguridad en el triunfo del Partido Nacional y hasta se animó a vaticinar cuántos votos obtendrá.

"Confió al menos 1.6 millones de compatriotas nos apoyarán el 30 de noviembre", puntualizó.

Nasry Asfura propone alianza con EE UU para proteger a los migrantes

Sobre el mensaje a Libre, recordó: "Asistí a la casa de la presidenta Xiomara el 30 de noviembre de 2021, la abracé y reconocí su gane. Hoy, espero que ellos comprendan que Honduras es primero, como nosotros lo hicimos".

La semana pasada, Nasry Asfura presentó su plan de gobierno "Juntos Vamos a Estar Bien 2026-2030", el cual se fundamenta en una visión que enlaza la ética pública (deontología) con la política social y económica.

Esta será la segunda vez que busque la presidencia de Honduras tras perder las elecciones de 2021 frente a Xiomara Castro.

