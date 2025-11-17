Nasry Asfura dice que espera al menos 1.6 millones de votos y ganar las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, dijo estar confiado en una victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre. A su vez, hizo un llamado al Partido Libertad y Refundación (Libre) para que acepten la derrota como él lo hizo en 2021 cuando fue a la casa de Xiomara Castro a felicitarla.

"Nosotros no estamos jugando, yo no estoy jugando. Mi equipo, planillas de diputados y alcaldes, están trabajando para defender la democracia el 30 de noviembre", indicó el exalcalde del Distrito Central. Asfura mencionó que tiene seguridad en el triunfo del Partido Nacional y hasta se animó a vaticinar cuántos votos obtendrá. "Confió al menos 1.6 millones de compatriotas nos apoyarán el 30 de noviembre", puntualizó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.