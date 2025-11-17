Nasry Asfura dice que espera al menos 1.6 millones de votos y ganar las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, dijo estar confiado en una victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre.
A su vez, hizo un llamado al Partido Libertad y Refundación (Libre) para que acepten la derrota como él lo hizo en 2021 cuando fue a la casa de Xiomara Castro a felicitarla.
"Nosotros no estamos jugando, yo no estoy jugando. Mi equipo, planillas de diputados y alcaldes, están trabajando para defender la democracia el 30 de noviembre", indicó el exalcalde del Distrito Central.
Asfura mencionó que tiene seguridad en el triunfo del Partido Nacional y hasta se animó a vaticinar cuántos votos obtendrá.
"Confió al menos 1.6 millones de compatriotas nos apoyarán el 30 de noviembre", puntualizó.
Sobre el mensaje a Libre, recordó: "Asistí a la casa de la presidenta Xiomara el 30 de noviembre de 2021, la abracé y reconocí su gane. Hoy, espero que ellos comprendan que Honduras es primero, como nosotros lo hicimos".
La semana pasada, Nasry Asfura presentó su plan de gobierno "Juntos Vamos a Estar Bien 2026-2030", el cual se fundamenta en una visión que enlaza la ética pública (deontología) con la política social y económica.
Esta será la segunda vez que busque la presidencia de Honduras tras perder las elecciones de 2021 frente a Xiomara Castro.