Nasry Asfura advierte sobre riesgos a la democracia y llama a proteger el voto

Tegucigalpa, Honduras.- A poco de tres semanas de celebrarse las elecciones generales, el candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, alertó sobre un riesgo para la democracia y la libertad en Honduras.

A través de su cuenta oficial de X, Asfura hizo referencia a las advertencias recientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a la preocupación del gobierno de Estados Unidos, expresada por el Subsecretario de Estado, Christopher Landau.

“La democracia y la libertad de Honduras están en riesgo; la @OEA_oficial lo está advirtiendo; y el gobierno de Estados Unidos, a través del Secretario Adjunto del Departamento de Estado, Christopher Landau, le está diciendo al mundo su preocupación porque se pretende atentar contra nuestra democracia”, escribió Asfura.