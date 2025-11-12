Nasry Asfura advierte sobre riesgos a la democracia y llama a proteger el voto

Tegucigalpa, Honduras.- A poco de tres semanas de celebrarse las elecciones generales, el candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, alertó sobre un riesgo para la democracia y la libertad en Honduras.
A través de su cuenta oficial de X, Asfura hizo referencia a las advertencias recientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a la preocupación del gobierno de Estados Unidos, expresada por el Subsecretario de Estado, Christopher Landau.
“La democracia y la libertad de Honduras están en riesgo; la @OEA_oficial lo está advirtiendo; y el gobierno de Estados Unidos, a través del Secretario Adjunto del Departamento de Estado, Christopher Landau, le está diciendo al mundo su preocupación porque se pretende atentar contra nuestra democracia”, escribió Asfura.
El candidato hizo un llamado a los hondureños a ejercer su derecho al voto con responsabilidad y valor en las elecciones generales el próximo 30 de noviembre. “Con valor salgamos a votar y cuidemos el voto. ¡Honduras, Estoy Firme!”, concluyó en su mensaje.
La publicación de Asfura se da luego de que el Gobierno de Estados Unidos mostrará profunda preocupación por la situación del proceso electoral hondureño, a pocos días de las votaciones generales.