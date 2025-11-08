Nasry Asfura invita a Nasralla, Nelson Ávila y a "Chano" Rivera a alianza para "defender la democracia"

"A los otros tres candidatos, a Mario Rivera, a Nelson Ávila y a Salvador (Nasralla): somos un equipo de defensa de la democracia y la libertad. En eso tenemos una alianza", expresó "Papi a la Orden".

Excluyendo a Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), en su discurso, el candidato nacionalista pidió a los aspirantes del Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad Social‑Demócrata y Partido Democracia Cristiana, una alianza sin color partidario.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras darle un beso a la Bandera Nacional y acompañado de cientos de simpatizantes de su partido en gran algarabía, el candidato a la presidencia del Partido Nacional , Nasry "Tito" Asfura , hizo un llamado a tres de sus cuatro rivales a la presidencia, para defender la democracia y promover la unidad del país, en su discurso durante la movilización en la capital.

"El apoyo total a Cossette López, a Mario Flores, a Miriam Barahona, a Tommy (Tomás Zambrano), que todos están bajo amenaza permanentemente. Y si amenazan a mi equipo me están amenazando a mí", manifestó.

En contexto, López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha alertado sobre su seguridad y ha señalado presuntas presiones de otros miembros del órgano electoral, mientras que Flores y Barahona, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), han denunciado persecución y presiones políticas dentro del tribunal

También hizo un llamado a "la sociedad civil, a las universidades y a los observadores que están en Honduras, les digo: se les ha pedido que velen porque la voluntad del pueblo se exprese en elecciones transparentes y creíbles. Cada uno de nosotros debe sentirse tranquilo de que su voto será respetado".

En su discurso, el exalcalde del Distrito Central aseguró que se debe "defender la democracia con trabajo y esfuerzo" durante las elecciones. Señaló que "esto no se logra solo: es tarea de un pueblo, empezando con amor y sentimiento. Lo vamos a lograr", enfatizando que no se trata de alianzas, sino de la voluntad de cada hondureño llamado a votar.

Tenemos un reto este 30 de noviembre: tenemos que salir a defender la democracia y la paz que amamos todos los hondureños, y que nadie nos va a imponer ideologías fracasadas. Honduras es diferente.

Amenazaron la democracia utilizando las instituciones del Estado para amedrentar a todo un pueblo. Están equivocados; el pueblo los va a castigar, ténganlo por seguro.

Es imposible detener el amor de un pueblo hacia la patria, hacia la paz y hacia la hermandad de cada uno de los hondureños. No hay forma, no existe forma para gobernar con odio, con venganzas, con insultos y con falta de respeto. Honduras no quiere eso.

Hoy, la única bandera de ese amor grande es la bandera de cinco estrellas; no hay otra. Esta es la única que amamos, esta es la única que vale. El 30 de noviembre, así como nos están filmando hoy, hay que votar temprano y cuando se cierren las urnas a las 5 o 6 de la tarde, nadie nos puede negar el derecho de verificar que nuestra voz sea respetada. Nadie nos va a quitar el derecho a la democracia y eso solo lo vamos a defender los hondureños.

Voten por la paz que queremos los hondureños, para poder trabajar y llevar oportunidades de empleo, servirle a la gente, ayudarle, atenderlas. Hay un gran compromiso con la educación, con la salud. Cada institución tiene independencia para elegir y para votar y velar por la libertad, la democracia de las elecciones este 30 de noviembre.

Quiero decirles que azul es azul y no hay engaño: azul es la bandera de Honduras, la que hemos tenido por décadas. Esa es la Honduras que debemos defender con trabajo y esfuerzo; pero esto no se logra solo: esto es de un pueblo con esperanza, con amor y sentimiento. Lo vamos a lograr. No es con alianzas; la única alianza es con cada hondureño.

Hoy enfrentamos intentos de imponer ideologías, ideologías fracasadas; hay una guerra de ideas que incluso ataca creencias religiosas, pero el pueblo hondureño, católico y cristiano, no se va a dejar.

Hablo como un hondureño más, que ama a Honduras; estoy dispuesto a empeñar mi corazón, mi alma y mi vida por este país. No olviden que vamos a defender y no tener miedo. El 30 de noviembre salgamos a defender a Honduras.

