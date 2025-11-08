  1. Inicio
¿Qué calles serán afectadas por la movilización convocada por el Partido Nacional en Tegucigalpa?

La movilización ocurre a 21 días de las elecciones generales. Los militantes nacionalistas dijeron que el fin es respaldar a su candidato presidencial

  • 08 de noviembre de 2025 a las 09:59
Imagen tomada al inicio de la movilización en la colonia Kennedy.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo consignas como "Es hoy o nunca", "Fuera el familión" y "Se van", cientos de militantes del Partido Nacional se movilizaron este sábado 8 de noviembre por un bulevar de Tegucigalpa, capital de Honduras, en respaldo a su candidato presidencial.

El punto de encuentro fue la segunda entrada de la colonia Kennedy a las 9:00 de la mañana. Desde ahí, los nacionalistas se desplazarían hacia otro sector para finalizar la actividad con una concentración.

"Es momento de alzar la voz, de unirnos como un solo pueblo y demostrar que Honduras se defiende con valor y esperanza", instaron desde las redes sociales oficiales del partido de oposición.

"Por la libertad y la democracia", cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional

Algunos de los asistentes dijeron que la movilización obedece a una convocatoria de apoyo hacia su candidato presidencial Nasry "Tito" Asfura; otros expresaron que asistieron para mostrar su respaldo a Cossette López, su representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien ha denunciado violencia política en su contra.

La movilización ha ralentizado el tránsito por varias zonas, por lo que a continuación detallamos los lugares afectados, para que los conductores de vehículos puedan tomar rutas alternas hacia sus destinos.

Zonas afectadas por la movilización nacionalista:

Primera entrada de la colonia Kennedy

Plaza Cuba, intersección

Salida de la colonia San Ángel

Intersección Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Rotonda del bulevar Centroamérica

Altura de Grupo Q

Intersección del Instituto de Previsión Militar

Hacia bulevar Centroamérica

