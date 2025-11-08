¿Qué calles serán afectadas por la movilización convocada por el Partido Nacional en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo consignas como "Es hoy o nunca", "Fuera el familión" y "Se van", cientos de militantes del Partido Nacional se movilizaron este sábado 8 de noviembre por un bulevar de Tegucigalpa, capital de Honduras, en respaldo a su candidato presidencial.

El punto de encuentro fue la segunda entrada de la colonia Kennedy a las 9:00 de la mañana. Desde ahí, los nacionalistas se desplazarían hacia otro sector para finalizar la actividad con una concentración.

"Es momento de alzar la voz, de unirnos como un solo pueblo y demostrar que Honduras se defiende con valor y esperanza", instaron desde las redes sociales oficiales del partido de oposición.