¿Qué calles serán afectadas por la movilización convocada por el Partido Nacional en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo consignas como "Es hoy o nunca", "Fuera el familión" y "Se van", cientos de militantes del Partido Nacional se movilizaron este sábado 8 de noviembre por un bulevar de Tegucigalpa, capital de Honduras, en respaldo a su candidato presidencial.
El punto de encuentro fue la segunda entrada de la colonia Kennedy a las 9:00 de la mañana. Desde ahí, los nacionalistas se desplazarían hacia otro sector para finalizar la actividad con una concentración.
"Es momento de alzar la voz, de unirnos como un solo pueblo y demostrar que Honduras se defiende con valor y esperanza", instaron desde las redes sociales oficiales del partido de oposición.
Algunos de los asistentes dijeron que la movilización obedece a una convocatoria de apoyo hacia su candidato presidencial Nasry "Tito" Asfura; otros expresaron que asistieron para mostrar su respaldo a Cossette López, su representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien ha denunciado violencia política en su contra.
La movilización ha ralentizado el tránsito por varias zonas, por lo que a continuación detallamos los lugares afectados, para que los conductores de vehículos puedan tomar rutas alternas hacia sus destinos.
Zonas afectadas por la movilización nacionalista:
Primera entrada de la colonia Kennedy
Plaza Cuba, intersección
Salida de la colonia San Ángel
Intersección Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Rotonda del bulevar Centroamérica
Altura de Grupo Q
Intersección del Instituto de Previsión Militar
Hacia bulevar Centroamérica