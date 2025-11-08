"Por la libertad y la democracia", cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional

Desde diferentes puntos del país, nacionalistas comenzaron a salir desde la madrugada para congregarse en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, como parte de la movilización nacional convocada por las autoridades del partido.
La actividad, que inició oficialmente a las 9:00 a.m., busca demostrar unidad y apoyo a los principales dirigentes del partido, en un contexto para fortalecer la estructura política de cara al proceso electoral.
En las imágenes se muestra la participación masiva de nacionalistas, quienes se desplazaron en caravanas hacia diferentes puntos de la capital, portando banderas y pancartas con consignas de apoyo al partido.
El recorrido de la movilización incluyó buses y la presencia de líderes del partido, quienes participaron activamente en la jornada, mostrando respaldo.
La movilización responde al llamado del candidato presidencial del partido, Nasry “Tito” Asfura, quien señaló que esto no representa una alianza partidaria, sino una manifestación ciudadana “por Honduras”, enfocada en defender la democracia y promover la participación cívica.
“Tenemos una gran marcha donde tenemos que defender la democracia. Esto no es de un partido, esto es de Honduras, esto es de cada uno de nosotros, los hondureños”, expresó Asfura durante su intervención.
El presidenciable agregó que la actividad es una oportunidad para mostrar rechazo a “doctrinas fallidas que han generado pobreza y división” y reforzar el compromiso de los ciudadanos con el país y las elecciones generales del 30 de noviembre.
Algunos asistentes indicaron que su participación también responde a un respaldo a Cossette López, representante del partido en el CNE, quien ha denunciado violencia política en su contra durante el proceso electoral.
Los dirigentes del Partido Nacional hicieron un llamado a la unidad, la importancia del trabajo político territorial y el compromiso de los militantes en la democracia electoral.
Bajo consignas como “Es hoy o nunca”, “Fuera el familión” y “Libre nunca más”, cientos de nacionalistas participaron en la movilización, recorriendo el bulevar Centroamérica hasta finalizar frente a la gasolinera Puma Loma Verde, cerca del Instituto de Previsión Militar (IPM).
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) implementó desvíos temporales y medidas de control vehicular para garantizar la seguridad de los participantes y evitar congestionamientos significativos en la zona.
Entre las zonas afectadas por la afluencia de personas está: Primera entrada de la colonia Kennedy, Plaza Cuba, intersección, salida de la colonia San Ángel, intersección Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, rotonda del bulevar Centroamérica, altura de Grupo Q, e intersección del Instituto de Previsión Militar.