"Por la libertad y la democracia", cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional

Desde tempranas horas de este sábado, simpatizantes nacionalistas viajaron desde su lugar de origen hasta Tegucigalpa para participar en la movilización convocada por el Partido Nacional

  • 08 de noviembre de 2025 a las 09:51
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
1 de 12

Desde diferentes puntos del país, nacionalistas comenzaron a salir desde la madrugada para congregarse en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, como parte de la movilización nacional convocada por las autoridades del partido.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
2 de 12

La actividad, que inició oficialmente a las 9:00 a.m., busca demostrar unidad y apoyo a los principales dirigentes del partido, en un contexto para fortalecer la estructura política de cara al proceso electoral.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
3 de 12

En las imágenes se muestra la participación masiva de nacionalistas, quienes se desplazaron en caravanas hacia diferentes puntos de la capital, portando banderas y pancartas con consignas de apoyo al partido.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
4 de 12

El recorrido de la movilización incluyó buses y la presencia de líderes del partido, quienes participaron activamente en la jornada, mostrando respaldo.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
5 de 12

La movilización responde al llamado del candidato presidencial del partido, Nasry “Tito” Asfura, quien señaló que esto no representa una alianza partidaria, sino una manifestación ciudadana “por Honduras”, enfocada en defender la democracia y promover la participación cívica.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
6 de 12

“Tenemos una gran marcha donde tenemos que defender la democracia. Esto no es de un partido, esto es de Honduras, esto es de cada uno de nosotros, los hondureños”, expresó Asfura durante su intervención.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
7 de 12

El presidenciable agregó que la actividad es una oportunidad para mostrar rechazo a “doctrinas fallidas que han generado pobreza y división” y reforzar el compromiso de los ciudadanos con el país y las elecciones generales del 30 de noviembre.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
8 de 12

Algunos asistentes indicaron que su participación también responde a un respaldo a Cossette López, representante del partido en el CNE, quien ha denunciado violencia política en su contra durante el proceso electoral.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
9 de 12

Los dirigentes del Partido Nacional hicieron un llamado a la unidad, la importancia del trabajo político territorial y el compromiso de los militantes en la democracia electoral.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
10 de 12

Bajo consignas como “Es hoy o nunca”, “Fuera el familión” y “Libre nunca más”, cientos de nacionalistas participaron en la movilización, recorriendo el bulevar Centroamérica hasta finalizar frente a la gasolinera Puma Loma Verde, cerca del Instituto de Previsión Militar (IPM).

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
11 de 12

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) implementó desvíos temporales y medidas de control vehicular para garantizar la seguridad de los participantes y evitar congestionamientos significativos en la zona.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Por la libertad y la democracia, cientos de simpatizantes llegan a la movilización del Partido Nacional
12 de 12

Entre las zonas afectadas por la afluencia de personas está: Primera entrada de la colonia Kennedy, Plaza Cuba, intersección, salida de la colonia San Ángel, intersección Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, rotonda del bulevar Centroamérica, altura de Grupo Q, e intersección del Instituto de Previsión Militar.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
