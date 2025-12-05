Jorge Cálix pide calma y aplaude que escrutinio especial sea público

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix llamó este viernes -05 de diciembre- a la calma y a mantener la confianza en el proceso electoral, tras asegurar que la comparecencia de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, en medio del estrecho margen en los resultados, busca calmar los ánimos.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cálix destacó que el escrutinio especial que será transmitido al público ofrece garantías de transparencia y demuestra, que el CNE está actuando en función del país y del respeto al voto ciudadano, más allá de sus afinidades políticas.
“El margen es estrecho, de manera que debemos mantener la calma y esperar que se concluya el escrutinio y la revisión de las actas con inconsistencias”, expresó en su posteo.
La comparecencia de ayer de las Consejeras del @CneHonduras, aclara cualquier duda y le da tranquilidad a Honduras.— Jorge Cálix (@JorgeCalix) December 5, 2025
El margen es estrecho, de manera que debemos mantener la calma y esperar que se concluya el escrutinio y la revisión de las actas con inconsistencias. El... https://t.co/MuyRF9FEfO
El diputado instó a la población a seguir por televisión el escrutinio especial y esperar los resultados finales de esta contienda reñida. “Al final de todo, estoy seguro que ganará Honduras”, concluyó.
Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, sigue superando este viernes, con más de 20 mil votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Nasralla superaba el miércoles a Asfura con unos 20,000 votos, pero al amanecer del jueves el candidato apoyado por Trump comenzó a revertir la tendencia.
El jueves, Nasralla, en sus redes sociales, atribuyó los nuevos resultados de Asfura a que durante la madrugada se registró un apagón en el sistema y a que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor del candidato Asfura, por lo que pidió "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares. Esto sumando a la tardanza del sistema para entregar los resultados finales mantienen a los hondureños a la expectativa de lo que pueda suceder.