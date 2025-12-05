Jorge Cálix pide calma y aplaude que escrutinio especial sea público

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix llamó este viernes -05 de diciembre- a la calma y a mantener la confianza en el proceso electoral, tras asegurar que la comparecencia de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, en medio del estrecho margen en los resultados, busca calmar los ánimos. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cálix destacó que el escrutinio especial que será transmitido al público ofrece garantías de transparencia y demuestra, que el CNE está actuando en función del país y del respeto al voto ciudadano, más allá de sus afinidades políticas.

“El margen es estrecho, de manera que debemos mantener la calma y esperar que se concluya el escrutinio y la revisión de las actas con inconsistencias”, expresó en su posteo.



La comparecencia de ayer de las Consejeras del @CneHonduras, aclara cualquier duda y le da tranquilidad a Honduras.



El diputado instó a la población a seguir por televisión el escrutinio especial y esperar los resultados finales de esta contienda reñida. “Al final de todo, estoy seguro que ganará Honduras”, concluyó.