Voto joven, independiente o cruzado: ¿cuál definirá las elecciones?

La crisis a lo largo de este año, debido al atraso en el cronograma electoral, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/elecciones-primarias-cne-descargar-maletas-electorales-honduras-MN24835009" target="_blank">el altercado en la distribución de las maletas electorales</a> en las elecciones primarias, y la conflictividad entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral, han causado incertidumbre.En la primera edición del Termómetro Electoral, el 75% confesó sentir ninguna o poca confianza en el CNE.