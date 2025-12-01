La moneda está en el aire en la capital: solo 362 votos marcaban la diferencia

Según resultados preliminares, en Tegucigalpa, el actual alcalde Aldana llevaba 66,516 votos, que significan el 37.94%, mientras Juan Zelaya alcanzaba 66,154 marcas para 37.74%, es decir, que el edil aventajaba con apenas 362 votos. En Danlí está a la cabeza Abraham Kafati, del Partido Nacional, quien lleva un total de 21,357 votos, que significa 41.17%. Supera al liberal José Rodas por 16,296 votos (32.15%), es decir, Kafati registraba 5,061 marcas de diferencia a su favor.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzó ayer en la mañana con el conteo a nivel de corporación municipal, pero en el Distrito Central se disputa una carrera cerrada entre los principales candidatos: Jorge Aldana , del partido Libertad y Refundación (Libre), y su contrincante cercano Juan Diego Zelaya , del Partido Nacional.

Después de 20 años de gobernar la Alcaldía de la ciudad de Choluteca, Quintín Soriano, del Partido Liberal, está quedando fuera de la comuna, según los datos preliminares del CNE. El candidato por el Partido Nacional, Eber Aplícano, tiene un total de 12,405 votos, que significa el 50%, mientras que Quintín 7,814 para 31.49%, lo que significa que el candidato nacionalista supera por 4,591 a su rival, según el último corte del CNE al mediodía de ayer.

Por su parte, el histórico alcalde del municipio de Comayagua, Carlos Miranda, del Partido Liberal, alcanzaba 14,002 votos para 46.76%, mientras que Rudbel Barahona, del Partido Libertad y Refundación (Libre), registraba 5,280 votos, que significa un 21.76%. Miranda superaba por 8,722 votos sobre Barahona, logrando así su octavo período consecutivo en la silla municipal.

En la ciudad industrial del país, San Pedro Sula, el actual alcalde liberal Roberto Contreras encabeza con una gran ventaja: un total de 87,400 marcas, que significan el 75.56%, sobre Yaudet Burbara, que lleva 15,605 votos, para 13.49%. La diferencia favorece a Contreras con 71,795 votos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En La Ceiba, Atlántida, Bader Abraham Dip Alvarado, también del Partido Liberal, lograba la reelección con 3,776 votos, es decir, el 54.44%, sobre el candidato del Partido Nacional, Malcom Vásquez, quien llevaba un total de votos de 2,283 para un 37.74%. Vale destacar que estos son datos preliminares contabilizados en horas del mediodía de ayer, minutos antes que el sistema del CNE presentara fallas en la actualización.