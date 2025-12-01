Yani Rosenthal confía en victoria del Partido Liberal pese a caída del sistema

Tegucigalpa, Honduras.- Yani Rosenthal manifestó que confía en que los resultados del proceso electoral favorecerán al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a pesar de que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió una caída desde el mediodía de este lunes 1 de diciembre.
"El proceso lo vemos positivo para el Partido Liberal y su candidato, Salvador Narrala, ya que en nuestras cuentas, en nuestros números y en los cálculos que hemos hecho, él va a ser el próximo presidente de la República", manifestó a EL HERALDO este lunes.
Sin embargo, criticó duramente a la empresa ASD, responsable de la plataforma tecnológica para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
"Es condenable porque es una empresa que a estas alturas, el día de hoy, está haciendo pruebas, está diciendo que tiene una página casi inestable y aduja que está bajo un ataque de DDoS, que es un ataque obsoleto, que cualquier empresa debería poder resolver fácilmente".
El CNE tiene un plazo de 30 días para emitir los resultados, sin embargo, Rosenthal insta a las autoridades del CNE que agilicen el proceso para evitar que el país continúe en incertidumbre. "No podemos tener al país en ascuas", dijo.
Finalmente, reiteró que aunque la situación técnica no ha sido ideal, confía en que el conteo favorecerá a Salvador Nasralla, quien ha tenido una contienda reñida con el candidato nacionalista, Nasry Asfura.
"Obviamente, no puede ser culpa de nadie que los números estén tan apretados, pero el país ya está a la expectativa de quién va a ser su próximo presidente", concluyó.