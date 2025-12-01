Yani Rosenthal confía en victoria del Partido Liberal pese a caída del sistema

Rosenthal criticó la falla en la plataforma de la empresa ASD, calificándola de condenable, sin embargo, refiere que a pesar de eso confía en la victoria del PL

  • Yani Rosenthal confía en victoria del Partido Liberal pese a caída del sistema

    Yani Rosenthal confía en victoria del Partido Liberal a pesar de fallas en el sistema.

     Foto: David Romero / EL HERALDO
  • 01 de diciembre de 2025 a las 19:53

Tegucigalpa, Honduras.- Yani Rosenthal manifestó que confía en que los resultados del proceso electoral favorecerán al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a pesar de que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió una caída desde el mediodía de este lunes 1 de diciembre.

"El proceso lo vemos positivo para el Partido Liberal y su candidato, Salvador Narrala, ya que en nuestras cuentas, en nuestros números y en los cálculos que hemos hecho, él va a ser el próximo presidente de la República", manifestó a EL HERALDO este lunes.

Sin embargo, criticó duramente a la empresa ASD, responsable de la plataforma tecnológica para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El Partido Nacional podría dominar el Congreso: está ganando 50 diputaciones

"Es condenable porque es una empresa que a estas alturas, el día de hoy, está haciendo pruebas, está diciendo que tiene una página casi inestable y aduja que está bajo un ataque de DDoS, que es un ataque obsoleto, que cualquier empresa debería poder resolver fácilmente".

El CNE tiene un plazo de 30 días para emitir los resultados, sin embargo, Rosenthal insta a las autoridades del CNE que agilicen el proceso para evitar que el país continúe en incertidumbre. "No podemos tener al país en ascuas", dijo.

Finalmente, reiteró que aunque la situación técnica no ha sido ideal, confía en que el conteo favorecerá a Salvador Nasralla, quien ha tenido una contienda reñida con el candidato nacionalista, Nasry Asfura.

"Obviamente, no puede ser culpa de nadie que los números estén tan apretados, pero el país ya está a la expectativa de quién va a ser su próximo presidente", concluyó.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más