Yani Rosenthal confía en victoria del Partido Liberal pese a caída del sistema

Tegucigalpa, Honduras.- Yani Rosenthal manifestó que confía en que los resultados del proceso electoral favorecerán al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a pesar de que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió una caída desde el mediodía de este lunes 1 de diciembre.

"El proceso lo vemos positivo para el Partido Liberal y su candidato, Salvador Narrala, ya que en nuestras cuentas, en nuestros números y en los cálculos que hemos hecho, él va a ser el próximo presidente de la República", manifestó a EL HERALDO este lunes.

Sin embargo, criticó duramente a la empresa ASD, responsable de la plataforma tecnológica para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).