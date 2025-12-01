Salvador Nasralla descarta negociaciones con otros partidos

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reaccionó este lunes a los resultados preliminares del proceso electoral, afirmando con contundencia que no negociará con ningún partido y que está seguro de haber ganado, aunque los escrutinios oficiales aún no concluyen.
Nasralla señaló que la ventaja que mantiene, según sus propios conteos, es irreversible.
Al mismo tiempo, comparó la situación actual del partido Libertad y Refundación (Libre) con la que enfrentaba antes de las elecciones de 2021, sostuvo que Libre regresó al “estatus de 500 mil votos”, que es su base histórica real, según el candidato.
“Los 1.2 millones que sacaron en 2021 fue gente ilusionada para sacar a JOH (Juan Orlando Hernández), y ahora toda esa gente votó por su partido o por el Partido Liberal”, afirmó.
El político también respondió a quienes aseguran que no tiene posibilidades de revertir los resultados. Nasralla comparó esa postura con “el equipo que va de último en la Liga Nacional”, que aunque matemáticamente aún tenga opciones, en la práctica ya no tiene posibilidades reales. “Aquí ya no porque ya están emitidos los votos”, subrayó.
En cuanto a la posibilidad de negociaciones, Nasralla fue categórico. “No vamos a negociar”, dijo, asegurando además que hoy cuenta con un “ejército de personas” dispuestas a defender el triunfo que, según él, ya obtuvieron.
El candidato liberal reveló que únicamente ha sostenido reuniones con Yani Rosenthal, expresidente del Partido Liberal, a quien considera parte de su organización política. “Con el único que me he reunido es con Yani, porque él es de mi partido”, explicó. Aseguró no haber recibido llamadas ni del Partido Nacional ni del partido Libre.
Nasralla también aseguró que los datos que maneja muestran una victoria clara. Según sus declaraciones, en horas de la mañana de este lunes 1 de diciembre recibió una actualización que le daba una ventaja de 120,000 votos; sin embargo, anticipó que la diferencia final podría rondar los 50,000 votos a su favor. “Solo sumamos de las actas recibidas: los ocho departamentos en los que gané suman como 200 mil”, apuntó.
El candidato agregó que estos datos incluyen también los votos provenientes de Estados Unidos, que, afirma, suman aproximadamente 4,000 adicionales. No obstante, aclaró que todas estas cifras son extraoficiales y deben ser validadas por los escrutinios del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE continúa el procesamiento de actas, mientras los partidos políticos mantienen vigilancia sobre el sistema de transmisión. Aunque Nasralla afirma tener la victoria asegurada, el país aún espera los resultados oficiales que confirmarán o desmentirán su proclamada ventaja.