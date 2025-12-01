Salvador Nasralla descarta negociaciones con otros partidos

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reaccionó este lunes a los resultados preliminares del proceso electoral, afirmando con contundencia que no negociará con ningún partido y que está seguro de haber ganado, aunque los escrutinios oficiales aún no concluyen. Nasralla señaló que la ventaja que mantiene, según sus propios conteos, es irreversible. Al mismo tiempo, comparó la situación actual del partido Libertad y Refundación (Libre) con la que enfrentaba antes de las elecciones de 2021, sostuvo que Libre regresó al “estatus de 500 mil votos”, que es su base histórica real, según el candidato.

"Los 1.2 millones que sacaron en 2021 fue gente ilusionada para sacar a JOH (Juan Orlando Hernández), y ahora toda esa gente votó por su partido o por el Partido Liberal", afirmó. El político también respondió a quienes aseguran que no tiene posibilidades de revertir los resultados. Nasralla comparó esa postura con "el equipo que va de último en la Liga Nacional", que aunque matemáticamente aún tenga opciones, en la práctica ya no tiene posibilidades reales. "Aquí ya no porque ya están emitidos los votos", subrayó. En cuanto a la posibilidad de negociaciones, Nasralla fue categórico. "No vamos a negociar", dijo, asegurando además que hoy cuenta con un "ejército de personas" dispuestas a defender el triunfo que, según él, ya obtuvieron.