Apenas 515 votos separan a Nasralla de Asfura, revela escrutinio del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, continúa recortando la distancia frente a Nasry “Tito” Asfura en el escrutinio oficial de actas del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la plataforma de resultados del ente electoral, la diferencia, que en horas de la mañana era de menos de 5,000, cayó a un margen mínimo de 515 sufragios a esta hora del mediodía de este lunes 1 de diciembre.

El sistema de divulgación del CNE refleja un pulso cada vez más cerrado conforme se incorporan, validan y digitalizan nuevas actas.

La reducción de la brecha se aceleró a medida avanzó el proceso de cotejo y revisión especial de actas, un procedimiento que inició con una ventaja holgada para Asfura, pero que se ha ido contrayendo con cada carga oficial.

De acuerdo a los datos, a las 12:03 del mediodía de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 39.91 por ciento de los votos, equivalente a 749,022 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.89 por ciento para 748,507 votos; una diferencia de apenas 515 votos.

Hasta el momento han sido transmitidas 10,923 actas de 19,152, es decir, el 57.03% del total de las actas.

Asimismo, han sido divulgadas en el portal oficial del CNE un total de 9,422 actas correctas y un total de 1,501 con inconsistencias.