Apenas 515 votos separan a Nasralla de Asfura, revela escrutinio del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, continúa recortando la distancia frente a Nasry “Tito” Asfura en el escrutinio oficial de actas del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la plataforma de resultados del ente electoral, la diferencia, que en horas de la mañana era de menos de 5,000, cayó a un margen mínimo de 515 sufragios a esta hora del mediodía de este lunes 1 de diciembre.
El sistema de divulgación del CNE refleja un pulso cada vez más cerrado conforme se incorporan, validan y digitalizan nuevas actas.
La reducción de la brecha se aceleró a medida avanzó el proceso de cotejo y revisión especial de actas, un procedimiento que inició con una ventaja holgada para Asfura, pero que se ha ido contrayendo con cada carga oficial.
De acuerdo a los datos, a las 12:03 del mediodía de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 39.91 por ciento de los votos, equivalente a 749,022 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.89 por ciento para 748,507 votos; una diferencia de apenas 515 votos.
Hasta el momento han sido transmitidas 10,923 actas de 19,152, es decir, el 57.03% del total de las actas.
Asimismo, han sido divulgadas en el portal oficial del CNE un total de 9,422 actas correctas y un total de 1,501 con inconsistencias.
El nuevo margen de votos se considera extraordinariamente estrecho en comparación con el universo del electorado total.
Mientras el escrutinio avanza, militantes y simpatizantes de ambas fuerzas políticas se mantienen en alerta, monitoreando continuamente la plataforma oficial.
Anoche, al inicio del escrutinio de actas, la diferencia entre ambos superaba los 20 mil votos, sin embargo, el avance en el conteo de votos acortó la distancia entre ambos.
Un total de 6.5 millones de hondureños acudieron a las elecciones el 30 de noviembre en un ambiente pacífico en una extraordinaria muestra de paz y sentido democrático de la ciudadanía.
A lo largo de la agreste campaña electoral, Nasralla siempre fue el favorito, seguido por el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, y muy lejos en una tercera posición de la candidata del partido de gobierno, Libre, la abogada Rixi Moncada.
Los resultados preliminares muestran a la candidata del gobierno con un 19 por ciento de los votos, a pesar de una extraordinaria maquinaria del estado a favor de Moncada. Esta estrepitosa derrota deja a Libre tan golpeado que también se está viendo el resultado en los diputados de todo el país, pues está perdiendo una importante caída en algunos departamentos como Cortés, Olancho, Choluteca y Francisco Morazán.