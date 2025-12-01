"Estamos demasiado cerca": Iroshka Elvir sobre el avance del conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal (PL) y espposa del candidato presidencial Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, aseguró que están "demasiado cerca" de la victoria y llamó a las estructuras de su partido a mantener la protección de la documentación electoral mientras avanza el proceso de traslado hacia la capital.

El mensaje fue dirigido a alcaldes, coordinadores departamentales y miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV), a quienes pidió cautela y paciencia en esta fase posterior a la votación.

“Alcaldes, coordinadores departamentales, miembros de mesa: estamos demasiado cerca. Sigamos resguardando la información física hasta llegar a Tegucigalpa”, publicó Elvir en su cuenta de X.