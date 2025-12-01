"Estamos demasiado cerca": Iroshka Elvir sobre el avance del conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal (PL) y espposa del candidato presidencial Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, aseguró que están "demasiado cerca" de la victoria y llamó a las estructuras de su partido a mantener la protección de la documentación electoral mientras avanza el proceso de traslado hacia la capital.
El mensaje fue dirigido a alcaldes, coordinadores departamentales y miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV), a quienes pidió cautela y paciencia en esta fase posterior a la votación.
“Alcaldes, coordinadores departamentales, miembros de mesa: estamos demasiado cerca. Sigamos resguardando la información física hasta llegar a Tegucigalpa”, publicó Elvir en su cuenta de X.
“Estamos demasiado cerca”, añadió la diputada, a la vez que, aseguró que confía en que “la victoria del pueblo será una realidad”. También instó a la población hondureña a “esperar, esperar” mientras se completan las etapas de revisión.
La declaración se suma a llamados del Partido Nacional (PN) y Libertad y Refundación (Libre) quienes solicitan garantías en el manejo de las actas y en la transparencia del escrutinio, en un ambiente de expectativa por la divulgación de resultados oficiales.
De momento, los resultados los encabeza el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura. No obstante, el presidenciable liberal, Salvador Nasralla, lo sigue muy de cerca.
En el primer corte del Consejo Nacional Electoral (CNE) dado a eso de las 10:40 de la noche del 30 de noviembre, Nasry aventajaba a Nasralla con un 2%.
Aún falta la divulgación de un poco más de 10,000 actas, se espera que con el avance de las próximas horas, quede un poco más claro quién será el ganador.