Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán

Conozca los rostros de los primeros 15 candidatos a diputados por el departamento de Francisco Morazán que van quedando fuera tras los resultados preliminares transmitidos por la página del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos son algunos de ellos:
Carlos Eduardo Reina García, del Partido Liberal de Honduras, está quedando fuera con 27,636 votos.
Karen Yohana Guandique Estrada del Partido Democracia Cristiana de Honduras, quedó con 11,014 votos.
Del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Chara Margoth González Peralta, va saliendo con 9,474 votos.
Milagros de Jesús González Zelaya con el Partido Liberal de Honduras, sale con 34,864 votos.
Antonio "Toño" Cesar Rivera Callejas del Partido Nacional de Honduras, está saliendo con 43,721 votos.
Diego Javier Sánchez Cueva – partido Libertad y Refundación (Libre) – 27,539
Felicito Ávila Ordóñez – Partido Demócrata Cristiano de Honduras – tuvo 6,359 votos.
Germán Edgardo Leitzelar Hernández – Partido Innovación y Unidad Social Demócrata – 6,885.
Rafael Antonio Canales Girbal – Partido Liberal de Honduras – tuvo 34,566 votos.
Fabiola Lucila Rosa Vigil – Partido Nacional de Honduras – tuvo 43,664 votos.
Juan Alberto Barahona Mejía, del partido Libertad y Refundación (Libre) está fuera con 27,444 votos.
Ceidy Celeste Castañeda Carbajal – Partido Demócrata Cristiano de Honduras –sacó 5,068 votos.
Luis Daniel León Coello – Partido Innovación y Unidad Social Demócrata – obtuvo 5,984 votos.
Karla Lizeth Romero Dávila – Partido Liberal de Honduras – sacó 34,054 votos.
Edwin Javier Cruz Perdomo – Partido Nacional de Honduras – sale con 43,335 votos.