Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán

Ante los resultados preliminares de las votaciones compartidos por el CNE, estos son algunos de los candidatos a diputados por Francisco Morazán que están quedando fuera

  • 01 de diciembre de 2025 a las 09:42
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
1 de 16

Conozca los rostros de los primeros 15 candidatos a diputados por el departamento de Francisco Morazán que van quedando fuera tras los resultados preliminares transmitidos por la página del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos son algunos de ellos:

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
2 de 16

Carlos Eduardo Reina García, del Partido Liberal de Honduras, está quedando fuera con 27,636 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
3 de 16

Karen Yohana Guandique Estrada del Partido Democracia Cristiana de Honduras, quedó con 11,014 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
4 de 16

Del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Chara Margoth González Peralta, va saliendo con 9,474 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
5 de 16

Milagros de Jesús González Zelaya con el Partido Liberal de Honduras, sale con 34,864 votos.

Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
6 de 16

Antonio "Toño" Cesar Rivera Callejas del Partido Nacional de Honduras, está saliendo con 43,721 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
7 de 16

Diego Javier Sánchez Cueva – partido Libertad y Refundación (Libre) – 27,539

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
8 de 16

Felicito Ávila Ordóñez – Partido Demócrata Cristiano de Honduras – tuvo 6,359 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
9 de 16

Germán Edgardo Leitzelar Hernández – Partido Innovación y Unidad Social Demócrata – 6,885.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
10 de 16

Rafael Antonio Canales Girbal – Partido Liberal de Honduras – tuvo 34,566 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
11 de 16

Fabiola Lucila Rosa Vigil – Partido Nacional de Honduras – tuvo 43,664 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
12 de 16

Juan Alberto Barahona Mejía, del partido Libertad y Refundación (Libre) está fuera con 27,444 votos.

Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
13 de 16

Ceidy Celeste Castañeda Carbajal – Partido Demócrata Cristiano de Honduras –sacó 5,068 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
14 de 16

Luis Daniel León Coello – Partido Innovación y Unidad Social Demócrata – obtuvo 5,984 votos.

 Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
15 de 16

Karla Lizeth Romero Dávila – Partido Liberal de Honduras – sacó 34,054 votos.

Foto: Redes sociales
Sin Juan Barahona y “Toño” Rivera: candidatos a diputados que van quedando fuera en Francisco Morazán
16 de 16

Edwin Javier Cruz Perdomo – Partido Nacional de Honduras – sale con 43,335 votos.

Foto: Redes sociales
