"Los partidos políticos han recibido más actas que nosotros mismos como CNE": Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó en CNN que los partidos políticos tienen en su poder actas que ni el organismo electoral posee, debido a algunas fallas en el sistema. "Cada computadora, en cada centro de votación, envía datos a un servidor central. Este servidor central simultáneamente envía datos a nuestro servidor, que aplica todas las validaciones, y a los servidores de los partidos políticos. La ralentización que existe es en nuestro servidor a raíz de la tecnología que implementaron ellos, precisamente en las validaciones", explicó la consejera.

"Los partidos políticos han recibido más actas que nosotros mismos como CNE y proceden del mismo servidor nuestro", dijo López, asegurando que los partidos políticos tienen más actas en su poder que el mismo órgano electoral. Seguidamente, el periodista Fernando del Rincón, de CNN, le preguntó: "O sea, que lo que han declarado Salvador Nasralla y Nasry Asfura, ¿no es mentira?" A lo que la consejera respondió: "Ellos tienen más actas ya en su poder, que les permiten proyectar más adelante de lo que hoy puede proyectar el CNE, lo cual es correcto". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. López argumentó que "la ley electoral prevé que todos los partidos políticos tienen idéntico derecho a una interconexión directa con nuestros servidores, es decir, ellos reciben los datos en crudo, igual que nosotros. Ahora, lo que sí es pertinente aclarar es que nosotros hacemos validaciones importantes según la ley. A veces los partidos políticos suman actas que tienen inconsistencias, mientras que nosotros no lo hacemos y tenemos el deber de subsanar todo eso antes de hacer una sumatoria que podamos reportar a la población con contundencia".