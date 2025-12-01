Nacionalistas y liberales están logrando mayoría calificada en el Congreso Nacional

Entre el partido de la estrella, que contaría con 50 candidatos, y el partido rojiblanco, con un total de 40, juntos superarían la mayoría calificada de 86 diputados, alcanzando en total 90.

Según los resultados iniciales publicados por el Consejo Nacional Electoral ( CNE ), el Partido Nacional y el Partido Liberal se llevarían la mayoría de los escaños en el próximo año del órgano legislativo.

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 128 diputados conformarán el nuevo Congreso Nacional de Honduras para el período 2026-2030. Aunque los resultados aún son preliminares, estos serían algunos de los nombres que ocuparían un curul en el legislativo

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Boletín de noticias

Tan solo 4 estarían del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-SD y dos del partido Democracia Cristiana.

El partido Libertad y Refundación (Libre), por su parte, lo estaría integrando un total de 34 candidatos más.

Los aspirantes a diputados al Congreso Nacional deben esperar hasta el conteo de la última acta para asegurarse que el cociente electoral los favorece en las elecciones generales.

Listado preliminar de los candidatos que estarían conformando el próximo Congreso Nacional

1. Alfonzo Ordoñez Rodriguez, del Partido Liberal de Honduras, con 12,963 votos.

2. Marco Antonio Midence Milla, del Partido Nacional de Honduras, con 13,418 votos.

3. Enrique Alejandro Matute Diaz, del Partido Libertad y Refundación, con 11,237 votos.

4. Alejandro Antonio Canelas Cardona, del Partido Liberal de Honduras, con 12,475 votos.

5. David Sanin Manaiza Ramírez, del Partido Nacional de Honduras, con 11,177 votos.

6. Oscar Ariel Montoya Rodezno, del Partido Libertad y Refundación, con 10,293 votos.

7. José Domingo Henriquez Machado, del Partido Liberal de Honduras, con 12,156 votos.

8. Remberto Alexander Zavala Rozales, del Partido Nacional de Honduras, con 10,904 votos.

9. Diler Mauricio Martínez Hernández, del Partido Nacional de Honduras, con 16,117 votos.

10. Carlos Roberto Ledezma Casco, del Partido Nacional de Honduras, con 15,350 votos.

11. Yury Cristhian Sabas Gutierrez, del Partido Liberal de Honduras, con 12,710 votos.

12. Javier Alejandro Mendieta Servellón, del Partido Nacional de Honduras, con 15,206 votos.

13. Luis Enrique Ortega Sánchez, del Partido Libertad y Refundación, con 8,629 votos.

14. Alex Remberto Ordoñez Ordoñez, del Partido Liberal de Honduras, con 12,448 votos.

15. Ileana Nazareth Velásquez Ordoñez, del Partido Nacional de Honduras, con 15,174 votos.

16. Nidia Gissela Castillo Fúnez, del Partido Libertad y Refundación, con 7,757 votos.

17. Luis Fernando Coello, del Partido Liberal de Honduras, con 11,504 votos.

18. Juan Alberto Sauceda Cardona, del Partido Nacional de Honduras, con 9,993 votos.

19. Marco Aurelio Maradiaga Molina, del Partido Libertad y Refundación, con 9,042 votos.

20. Tibdeo Ricardo Elenchoff Martínez, del Partido Liberal de Honduras, con 8,854 votos.

21. Ariana Melissa Banegas Carcamo, del Partido Nacional de Honduras, con 9,790 votos.

22. Adrián Josué Martínez Soler, del Partido Nacional de Honduras, con 18,389 votos.

23. Alberto Emilio Cruz Zelaya, del Partido Liberal de Honduras, con 14,983 votos.

24. Juan Carlos Vargas Ríos, del Partido Nacional de Honduras, con 17,051 votos.

25. Ronald Edgardo Panchame Urquía, del Partido Libertad y Refundación, con 12,598 votos.

26. Rolando Enrique Barahona Puerto, del Partido Liberal de Honduras, con 14,981 votos.

27. Carlos Alberto Meza Mejía, del Partido Nacional de Honduras, con 16,896 votos.

28. Javier Adolfo Miralda Villalobos, del Partido Libertad y Refundación, con 10,241 votos.

29. Roy Dagoberto Cruz Pérez, del Partido Nacional de Honduras, con 13,181 votos.

30. Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal de Honduras, con 10,572 votos.

31. Juan Carlos Lagos Fuentes, del Partido Nacional de Honduras, con 12,969 votos.

32. Isis Carolina Cuéllar Erazo, del Partido Libertad y Refundación, con 8,739 votos.

33. Valeska Yamileth Valenzuela Chávez, del Partido Liberal de Honduras, con 10,430 votos.

34. Erik José Alvarado Alvarado, del Partido Nacional de Honduras, con 12,775 votos.

35. Eduardo José Elvir Ferrufino, del Partido Libertad y Refundación, con 6,700 votos.

36. Carlos Alberto Umaña David, del Partido Liberal de Honduras, con 64,929 votos.

37. Marlon Guillermo Lara Orellana, del Partido Liberal de Honduras, con 64,106 votos.

38. Gloria Yasmin Meza Erazo, del Partido Liberal de Honduras, con 63,906 votos.

39. Alejandra Vallecillo Pavón, del Partido Liberal de Honduras, con 63,865 votos.

40. Sandra Carolina Coleman Milian, del Partido Liberal de Honduras, con 63,571 votos.

41. Fernando Enrique Castro Valle, del Partido Liberal de Honduras, con 63,379 votos.

42. José Jaar Mudenat, del Partido Nacional de Honduras, con 33,681 votos.

43. Thirsa Gabriela López Solís, del Partido Liberal de Honduras, con 63,312 votos.

44. Roberto Enrique Cosenza Hernández, del Partido Nacional de Honduras, con 32,980 votos.

45. Linda Frances Donaire Portillo, del Partido Libertad y Refundación, con 22,332 votos.

46. Roberto Pineda Chacón, del Partido Liberal de Honduras, con 63,226 votos.

47. Daisy María Andonie López, del Partido Nacional de Honduras, con 32,045 votos.

48. Scherly Melissa Arriaga Gómez, del Partido Libertad y Refundación, con 22,268 votos.

49. Wenceslao Lara Orellana, del Partido Liberal de Honduras, con 62,802 votos.

50. Alberto Chedrani Castañeda, del Partido Nacional de Honduras, con 32,011 votos.

51. Dunia Yadira Jiménez Aguilar, del Partido Libertad y Refundación, con 21,594 votos.

52. Norman Alberto Jiménez, del Partido Liberal de Honduras, con 62,503 votos.

53. Cinthya Dayanara Hawit Flores, del Partido Nacional de Honduras, con 31,091 votos.

54. Rolando Contreras Mendoza, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 10,512 votos.

55. Osman Danilo Chávez Guity, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, con 5,151 votos.

56. Gustavo Adolfo González Aguilar, del Partido Nacional de Honduras, con 16,181 votos.

57. John Milton García Flores, del Partido Libertad y Refundación, con 12,703 votos.

58. Walter Antonio Chávez Hernández, del Partido Nacional de Honduras, con 16,086 votos.

59. Pedro Mendoza Flores, del Partido Liberal de Honduras, con 9,719 votos.

60. Ever Nazael Aguilar Aguilar, del Partido Libertad y Refundación, con 11,415 votos.

61. Hiudy Gabriela Morales Aguilar, del Partido Nacional de Honduras, con 15,998 votos.

62. Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand, del Partido Nacional de Honduras, con 49,291 votos.

63. Arnold Daniel Burgos Borjas, del Partido Nacional de Honduras, con 47,365 votos.

64. Iroska Lindaly Elvir Flores, del Partido Liberal de Honduras, con 42,439 votos.

65. Adolfo Raquel Pineda, del Partido Nacional de Honduras, con 46,696 votos.

66. Sarai Pamela Espinal López, del Partido Liberal de Honduras, con 41,535 votos.

67. Lissi Marcela Matute Cano, del Partido Nacional de Honduras, con 46,112 votos.

68. Gustavo Enrique González Maldonado, del Partido Libertad y Refundación, con 29,668 votos.

69. Edgardo Rashid Mejía Giannini, del Partido Liberal de Honduras, con 40,579 votos.

70. Johana Guicel Bermúdez Lacayo, del Partido Nacional de Honduras, con 45,216 votos.

71. Kritza Jerlin Pérez Gallegos, del Partido Libertad y Refundación, con 28,796 votos.

72. José Salomón Nazar Ordoñez, del Partido Liberal de Honduras, con 37,660 votos.

73. Sara Elizabeth Estrada Zavala, del Partido Nacional de Honduras, con 45,019 votos.

74. Lucy Michell Guerrero Paz, del Partido Libertad y Refundación, con 28,693 votos.

75. Jhosy Saddam Toscano Ramírez, del Partido Liberal de Honduras, con 36,222 votos.

76. María José Sosa Rosales, del Partido Nacional de Honduras, con 44,556 votos.

77. Hugo Rolando Noé Pino, del Partido Libertad y Refundación, con 28,587 votos.

78. Alia Niño Kafaty, del Partido Liberal de Honduras, con 35,638 votos.

79. Oswaldo José Ramos Aguilar, del Partido Nacional de Honduras, con 44,171 votos.

80. Clara Marisabel López Pérez, del Partido Libertad y Refundación, con 28,159 votos.

81. Godofredo Fajardo Ramírez, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, con 22,753 votos.

82. José Charlenton Dávila Mondragón, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 9,704 votos.

83. Luz Ernestina Mejía Portillo, del Partido Liberal de Honduras, con 34,950 votos.

84. Suyapa Seham Morales Valeriano, del Partido Nacional de Honduras, con 43,805 votos.

85. Erika Corina Urtecho Echeverría, del Partido Liberal de Honduras, con 3,216 votos.

86. Víctor Napoleón Amador Morales, del Partido Nacional de Honduras, con 9,475 votos.

87. Mario Amílcar Portillo Contreras, del Partido Libertad y Refundación, con 5,242 votos.

88. Rumy Nahyp Bueso Meza, del Partido Liberal de Honduras, con 3,660 votos.

89. Stephen Garrett García Arch, del Partido Nacional de Honduras, con 4,714 votos.

90. Juan José Zerón González, del Partido Nacional de Honduras, con 4,553 votos.

91. Allan Joel Padilla, del Partido Liberal de Honduras, con 4,468 votos.

92. Bayron Eduardo Banegas Mejía, del Partido Libertad y Refundación, con 3,373 votos.

93. Lenin David Valeriano Menjívar, del Partido Nacional de Honduras, con 17,208 votos.

94. Selvin Octavio Morales Bonilla, del Partido Libertad y Refundación, con 12,280 votos.

95. Wilson Rolando Pineda Díaz, del Partido Nacional de Honduras, con 16,398 votos.

96. Ryna Marisol Vásquez Sánchez, del Partido Libertad y Refundación, con 12,158 votos.

97. Marco Tulio Rodríguez Gavarrete, del Partido Liberal de Honduras, con 6,735 votos.

98. Tania Gabriela Pinto Pacheco, del Partido Nacional de Honduras, con 9,076 votos.

99. Fani Noemí Santos Portillo, del Partido Liberal de Honduras, con 7,436 votos.

100. Karla Patricia Figueroa Cardoza, del Partido Nacional de Honduras, con 19,433 votos.

101. Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, del Partido Libertad y Refundación, con 23,025 votos.

102. Óscar Eduardo Rivera Henriquez, del Partido Nacional de Honduras, con 18,750 votos.

103. Ángel David Sandoval Cerrato, del Partido Libertad y Refundación, con 17,068 votos.

104. Samuel Armando de Jesús García, del Partido Liberal de Honduras, con 8,566 votos.

105. Carlos Eduardo Cano Martínez, del Partido Nacional de Honduras, con 18,493 votos.

106. Marcos Ramiro Lobo Rosales, del Partido Libertad y Refundación, con 16,889 votos.

107. Edgardo Antonio Casaña Mejía, del Partido Libertad y Refundación, con 21,552 votos.

108. Mario Orlando Reyes Mejía, del Partido Nacional de Honduras, con 17,899 votos.

109. Luz Angélica Smith Mejía, del Partido Libertad y Refundación, con 20,356 votos.

110. Marcos Bertilio Paz Sabillón, del Partido Nacional de Honduras, con 16,979 votos.

111. Sergio Arturo Castellanos Perdomo, del Partido Libertad y Refundación, con 19,676 votos.

112. Mario Alonso Pérez López, del Partido Nacional de Honduras, con 16,811 votos.

113. José Rolando Sabillón Muñoz, del Partido Liberal de Honduras, con 7,757 votos.

114. Germán Oswaldo Altamirano Díaz, del Partido Libertad y Refundación, con 19,589 votos.

115. María Fernanda Sandres Umanzor, del Partido Nacional de Honduras, con 16,397 votos.

116. José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional de Honduras, con 7,556 votos.

117. Alex Fabricio Zorto García, del Partido Liberal de Honduras, con 6,666 votos.

118. Josué Fabricio Carbajal Sandoval, del Partido Libertad y Refundación, con 4,766 votos.

119. Lesly Carolina Flores Méndez, del Partido Nacional de Honduras, con 6,388 votos.

120. Maxima Alejandra Burgos Hernández, del Partido Nacional de Honduras, con 16,413 votos.

121. Marco Aurelio Tinoco Urbina, del Partido Liberal de Honduras, con 15,324 votos.

122. Felipe Tomás Ponce Isaula, del Partido Libertad y Refundación, con 12,377 votos.

123. Eder Leonel Mejía Laínez, del Partido Nacional de Honduras, con 15,935 votos.

124. Gerlen Amanda Bonilla López, del Partido Liberal de Honduras, con 15,243 votos.

125. Jeniffer Alexandra Díaz Ponce, del Partido Libertad y Refundación, con 12,002 votos.

126. Marco Tulio Gamez Díaz, del Partido Nacional de Honduras, con 15,925 votos.

127. Leonel López Orellana, del Partido Liberal de Honduras, con 15,014 votos.

128. Melbi Concepción Ortiz Murillo, del Partido Libertad y Refundación, con 11,990 votos.