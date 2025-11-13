Comunidad internacional intensifica presión para asegurar elecciones transparentes

Las alertas de la comunidad internacional coinciden: el país atraviesa un clima de tensión institucional que podría incidir en la confianza pública y en la legitimidad del proceso.

En un ambiente marcado por la tensión institucional y la incertidumbre ciudadana, la comunidad internacional mantiene la mirada fija sobre el desarrollo del proceso y el desempeño de las autoridades encargadas de garantizar su transparencia .

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras vive semanas decisivas de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Una de las exhortaciones más contundentes fue la del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien declaró que su gobierno “comparte la preocupación” expresada por la OEA sobre el rumbo del proceso electoral en Honduras y anunció que sigue muy de cerca los acontecimientos previos a la votación.

Su intervención busca subrayar la vigilancia diplomática de Washington ante cualquier eventualidad que pueda afectar la legitimidad del proceso.

Landau llamó explícitamente a las autoridades electorales y a las Fuerzas Armadas a “respetar escrupulosamente” las leyes y la Constitución hondureña, en un mensaje que mezcla exhortación técnica y advertencia política.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de su lado, emitió un comunicado formal en el que expresó “preocupación” por los recientes acontecimientos que afectan el proceso electoral en Honduras y reiteró el llamado de su Misión de Observación Electoral (MOE).

El comunicado pone el acento en que las autoridades electorales deben poder desempeñar su labor técnica “libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, y advierte que las diferencias internas en órganos colegiados no deben derivar en parálisis que afecte el calendario electoral ni la confianza pública.

En otras palabras, la OEA demanda condiciones mínimas de estabilidad institucional para que el proceso sea considerado creíble.

Además, la OEA anunció que mantendrá su acompañamiento a través de su misión en el terreno y llamó a todos los actores a respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones en la fecha prevista.

Por su parte, la Unión Europea (UE) en sus comunicados oficiales ha enfatizado la necesidad de condiciones que permitan elecciones libres, transparentes y pacíficas; su presencia técnica en el terreno pretende aumentar la confiabilidad del escrutinio y ofrecer una evaluación externa sobre la observancia de garantías fundamentales.

La delegación europea también realiza contactos con autoridades, partidos políticos, sociedad civil y medios para monitorear riesgos como la coacción, la falta de transparencia o problemas logísticos que comprometan la validez del resultado.

La acción de la UE es doble: por un lado, brinda legitimidad técnica y visibilidad internacional al proceso; por el otro, su informe posterior puede condicionar reacciones multilaterales, ayuda y cooperación.

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) reforzó su misión de observación en Honduras y emitió un pronunciamiento público en el que demandó la protección del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la garantía de condiciones que permitan votar y contar el voto con transparencia.

La organización designó un equipo de observación encabezado para supervisar y verificar el desarrollo del proceso y su integridad.

En su mensaje, Copppal enfatizó la necesidad de fortalecer a la institución electoral y evitar actos que puedan minar su capacidad técnica o su independencia, además de llamar a todos los partidos a respetar las reglas del juego democrático.

La intervención de Copppal es relevante porque, además de observación técnica, incorpora una dimensión política: al agrupar partidos de la región, su pronunciamiento funciona como referencia para actores políticos en Honduras y puede servir para mediar o para exigir correcciones públicas frente a irregularidades.

El congresista Chris Smith (R-NJ), miembro destacado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y copresidente de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, envió una carta dirigida a altos oficiales del gobierno de Estados Unidos en la que urgió a pronunciarse públicamente sobre la necesidad de elecciones libres y transparentes en Honduras.

En su misiva, fechada a principios de noviembre, Smith advierte que “cualquier esfuerzo para subvertir la voluntad del pueblo hondureño llevará serias consecuencias para las relaciones bilaterales y la estabilidad regional”.

El congresista propone además medidas concretas: despliegue o respaldo de delegaciones oficiales de observación, presión diplomática y comunicaciones públicas que condicionen la cooperación bilateral a la preservación de un proceso electoral legítimo.

La carta de Smith es una señal política desde el Capitolio que va más allá de la retórica: busca convertir la vigilancia en posibles decisiones de política exterior si se detectan irregularidades.

Ese tipo de pronunciamientos legislativos añade una pieza clave en la ecuación: mientras los ejecutivos (gobierno de EE UU, OEA, UE) monitorean y observan técnicamente, miembros del Congreso preparan el terreno para potenciales medidas (desde declaraciones públicas hasta ajustes en cooperación) en caso de vulneraciones.