Embajador de la UE en Honduras afirma compromiso con la defensa de la democracia y la libertad de expresión

Tegucigalpa, Honduras.- Gonzalo Fournier Conde, embajador de la Unión Europea en Honduras, afirmó que la democracia es el pilar de la libertad, la prosperidad y la seguridad, al presentar el “Escudo Europeo de la Democracia”, una nueva iniciativa para fortalecer las instituciones y la libertad de expresión. El diplomático español, quien representa a la UE en el país desde octubre de 2024, explicó que el denominado Escudo Europeo de la Democracia busca reforzar la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación, las instituciones públicas y la participación de una sociedad civil activa. A través de su cuenta de X/Twitter, Conde publicó que "la democracia es el fundamento de nuestra libertad, la base de nuestra prosperidad y el fundamento de nuestra seguridad".

El mensaje fue pronunciado en el marco del lanzamiento de esta iniciativa, presentada recientemente por la Comisión Europea, que tiene como objetivo proteger los sistemas democráticos frente a amenazas como la desinformación, la manipulación informativa y la interferencia extranjera. Ayer miércoles -12 de noviembre-, la Comisión Europea (CE) propuso la creación del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, con la intención de coordinar las medidas que llevan a cabo las instituciones europeas y cada uno de los países de la UE para contrarrestar las campañas de desinformación.

De acuerdo con la Comisión Europea, el Escudo se centrará en tres ejes: salvaguardar la integridad del espacio informativo, fortalecer la independencia de los medios y garantizar que los procesos electorales se desarrollen con transparencia y credibilidad. “El Escudo Europeo de la Democracia protegerá y reforzará la libertad de expresión, los medios de comunicación, las instituciones y una sociedad civil dinámica”, reiteró Fournier Conde.

En el contexto de las próximas elecciones generales hondureñas, el ejercicio periodístico enfrenta un escenario particularmente hostil, con una escalada de amenazas contra la libertad de expresión, manifestadas en agresiones a medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos.