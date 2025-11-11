OEA: "Autoridades electorales deben realizar su labor libre de injerencias y presiones"

Washington, Estados Unidos.- La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por el próximo proceso electoral del 30 de noviembre a través de un comunicado, donde además pidió que las autoridades electorales realicen sus trabajos libres de injerencia y presiones.

A través de un comunicado, la OEA afirmó que son preocupantes los "recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales".

La organización sostuvo que "las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político. Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección".