OEA: "Autoridades electorales deben realizar su labor libre de injerencias y presiones"

Washington, Estados Unidos.- La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por el próximo proceso electoral del 30 de noviembre a través de un comunicado, donde además pidió que las autoridades electorales realicen sus trabajos libres de injerencia y presiones.
A través de un comunicado, la OEA afirmó que son preocupantes los "recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales".
La organización sostuvo que "las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político. Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección".
"Las diferencias internas dentro de los órganos colegiados pueden reflejar el pluralismo democrático, pero no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral", añadió.
Asimismo, reiteró el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE), en el que llama a garantizar condiciones adecuadas para el trabajo de las autoridades electorales, "que más allá del legítimo debate en torno a las decisiones y procedimientos específicos de las autoridades electorales, es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones".
Además, la Secretaría General de la OEA llamó a todos los actores a "respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones generales en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles. La OEA mantiene su compromiso de apoyar la democracia en Honduras y seguirá acompañando al país a través de su Misión de Observación Electoral".