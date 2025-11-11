Maribel Espinoza advierte riesgos para la democracia a pocos días de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, advirtió que la democracia hondureña enfrenta un momento crítico a pocos días de las elecciones generales. Señaló que diversas decisiones institucionales podrían afectar la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Según Espinoza, sectores del gobierno estarían promoviendo acciones que podrían incidir en el proceso electoral.

"No más estado de excepción, no más violación, independencia y autonomía para los órganos electorales. Y eso significa que no los pueden acusar", expresó.

También afirmó que la comunidad internacional ha manifestado preocupación por el desarrollo de los acontecimientos recientes y por los efectos que estos podrían tener sobre la credibilidad de los comicios.