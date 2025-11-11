Maribel Espinoza advierte riesgos para la democracia a pocos días de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, advirtió que la democracia hondureña enfrenta un momento crítico a pocos días de las elecciones generales. Señaló que diversas decisiones institucionales podrían afectar la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Según Espinoza, sectores del gobierno estarían promoviendo acciones que podrían incidir en el proceso electoral.
"No más estado de excepción, no más violación, independencia y autonomía para los órganos electorales. Y eso significa que no los pueden acusar", expresó.
También afirmó que la comunidad internacional ha manifestado preocupación por el desarrollo de los acontecimientos recientes y por los efectos que estos podrían tener sobre la credibilidad de los comicios.
Además, la congresista indicó que en el Congreso Nacional se discute la posibilidad de interpelar al fiscal general, señalando que este proceso no requiere mayoría calificada.
Aseguró que el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras sostienen conversaciones internas para definir una posición conjunta.
Espinoza sostuvo que la defensa de la institucionalidad debe ser una prioridad. "La población debe ejercer su derecho al voto. El verdadero poder lo tiene el pueblo", dijo.
La diputada concluyó que, pese al contexto, espera que las elecciones se realicen en la fecha establecida y con garantías suficientes para todos los sectores políticos.