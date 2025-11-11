Nasry Asfura: "El Tribunal de Justicia Electoral está siendo sumamente amenazado"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial de Partido Nacional, Nasry Asfura, denunció que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) está amenazado por el partido de gobierno, luego de que se emitiera requerimiento fiscal en contra de Miriam Barahona y Mario Flores.
"El TJE está siendo sumamente amenazado, especialmente sus magistrados, Miriam Barahona y Mario Flores", manifestó Asfura tras su participación en la firma del Convenio Democrático para la Defensa del Voto.
Asimismo, reprochó cualquier intento por manipular los órganos electorales de cara al proceso electoral del 30 de noviembre. "La justicia no es un instrumento para extorsionar a alguien, y peor para extorsionar a la democracia", argumentó.
Por otra parte, solicitó a los hondureños a salir a votar masivamente el día de las elecciones generales, pero también a cuidar las urnas, ante la posibilidad de fraude electoral.
"Cuando se cierren esas urnas, a cuidar, a filmar, su voz tiene fuerza, vaya a defender el voto, así lo vamos a hacer todos los hondureños, nadie nos puede quitar la democracia".
Convenio
Salvador Nasralla, candidato por el Partido Liberal, Mario Enrique Rivera (Chano); candidato del Partido Democracia Cristiana y Nasry Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional, se reunieron este martes -11 de noviembre- para firmar el Convenio Democrático para la Defensa del Voto.
El convenio busca garantizar elecciones libres y transparentes en todo el país. En ese sentido, tres de los cinco aspirantes presidenciales se unieron en busca de que se cumpla la voluntad popular.
Además, los participantes se comprometieron a respetar los resultados electorales, sin importar quién gane, y a velar por la transparencia de todo el proceso electoral.