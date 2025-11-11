Nasry Asfura: "El Tribunal de Justicia Electoral está siendo sumamente amenazado"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial de Partido Nacional, Nasry Asfura, denunció que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) está amenazado por el partido de gobierno, luego de que se emitiera requerimiento fiscal en contra de Miriam Barahona y Mario Flores.

"El TJE está siendo sumamente amenazado, especialmente sus magistrados, Miriam Barahona y Mario Flores", manifestó Asfura tras su participación en la firma del Convenio Democrático para la Defensa del Voto.

Asimismo, reprochó cualquier intento por manipular los órganos electorales de cara al proceso electoral del 30 de noviembre. "La justicia no es un instrumento para extorsionar a alguien, y peor para extorsionar a la democracia", argumentó.