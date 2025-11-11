“Se creó desde Libre un arma para atacar a la oposición a través del MP”: Fátima Mena

Mena ejemplificó que nuevamente el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentran bajo amenaza, esto tras el requerimiento fiscal presentado contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, acusados del delito de prevaricato.

“Estamos preocupados por los últimos acontecimientos que hemos visto, particularmente los ataques a las autoridades electorales”, aseguró la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Tegucigalpa, Honduras.- Un arma para atacar a la oposición es en lo que se ha convertido el Ministerio Público , según la diputada Fátima Mena , quien advirtió que el ambiente previo a las elecciones “no es el más sano”.

“Ante lo que ha sucedido con el requerimiento fiscal presentado en contra de los magistrados del TJE, y además que se ha anunciado que vendrían también acciones contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, consideramos importante que el Congreso Nacional tenga un pronunciamiento”, añadió.

“Se creó desde Libertad y Refundación (Libre) un arma para atacar a la oposición, y fue justamente a través de la figura del Ministerio Público, con la que se pretende ir eliminando o neutralizando a la oposición”, recriminó la diputada Fátima Mena.

La diputada sostuvo que las bancadas de oposición están contemplando la posibilidad de enfrentar las acciones del fiscal general Johel Zelaya.

“Legalmente, hay dos opciones: una interpelación, que requeriría 65 votos para que acuda el fiscal general, o un juicio político, que necesitaría 86 votos. Estos son escenarios que se están dialogando y contemplando desde las bancadas de oposición”, detalló Mena.

“No es posible que, a 18 días de las elecciones, el Estado de Honduras no esté garantizando la correlación de fuerzas dentro de las autoridades electorales, y que desde la misma institucionalidad afín al oficialismo estén queriendo asaltar los órganos electorales”, cuestionó.

Ante el panorama de incertidumbre, y tomando en cuenta que la candidata oficialista Rixi Moncada aseguró que no aceptará ningún resultado del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), Mena llamó a la población a cuidar la democracia ante lo que calificó como una “pretensión del oficialismo de asaltar los órganos electorales”.

“No quieren llegar al poder por las vías lícitas, sino que están utilizando estrategias ya conocidas tanto en Nicaragua como en Venezuela para perpetuarse en el poder”, señaló.

Recriminó además que “asaltaron el Ministerio Público y ahora pretenden asaltar el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, para finalmente asaltar el Ejecutivo, ya que el pueblo no los respalda”.

Mena concluyó asegurando que de la inestabilidad, la crisis y el caos se alimentan las dictaduras, “por lo que llamó al pueblo a votar masivamente”.