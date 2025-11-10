María Elvira Salazar: "Así nacen las dictaduras, con una socialista que pisotea la democracia"

Tegucigalpa, Honduras.- La congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, criticó este lunes a la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, al señalarla de seguir el "libreto fallido de Fidel Castro" en su campaña. "Rixi Moncada sigue como cordero el libreto fallido de su ídolo Fidel Castro", inició diciendo la congresista estadounidense, al tiempo de acusar a la candidata del oficialismo por "desconoce al CNE, militariza las elecciones y prepara su propio conteo para robarse el poder".

Salazar amplió en su posteo en redes sociales que "así nacen las dictaduras: con una socialista diciendo que “defiende al pueblo” mientras pisotea la democracia. El hemisferio no necesita otra Cuba". Finalmente, publicó un mensaje dirigido al país a solo tres semanas de las elecciones generales en el que insta a "Honduras: ¡Esta es la hora de defender la libertad antes de que sea demasiado tarde!".

La reacción de la política extranjera surge luego que en las últimas horas, la candidata de Libre asegurara que desconocerá los resultados electorales brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de las fallas que presentó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) durante el simulacro del fin de semana. El ensayo reveló fallas en la conectividad y en la transmisión de datos que deberán ser corregidos por el ente electoral antes del próximo 30 de noviembre.