Contreras pide respeto a resultados del TREP tras amenazas de Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- Las tensiones políticas aumentan, sobre todo tras el reciente simulacro electoral realizado el pasado domingo -9 de noviembre- por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. El candidato a la alcaldía por el Partido Liberal en San Pedro Sula, Roberto Contreras, salió al paso de las declaraciones de la candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien advirtió que no reconocerán los resultados preliminares. Contreras utilizó su cuenta oficial de "X" (antes Twitter) para enviarle un mensaje directo a Moncada, en el que le aclara que el simulacro solo sirvió para detectar errores y verificar aspectos técnicos del proceso electoral.

"Aclararle a la candidata Sra. Rixi Ramona Moncada, que el simulacro realizado ayer domingo 9 de noviembre de 2025, sólo fue para detectar errores, probar la conectividad, verificar transmisión de datos, transporte y/o logística. Felicito al CNE y todos nuestros equipos de coordinadores, jefes de unidades y líderes sectoriales", escribió el edil sampedrano que busca reelegirse en su cargo.

Además resaltó la presencia de militares en El Merendón, a quienes aseguró que se les brindó apoyo y alimentación. En su publicación, Contreras pidió que se respete el proceso electoral del 30 de noviembre, criticando a quienes según él, buscan justificarse ante posibles derrotas. "Pido absoluto respeto al resultado electoral del 30 de noviembre de 2025, solo los que se sienten perdidos buscan justificaciones baratas. En San Pedro Sula, los Espartanos estamos listos", concluyó Contreras.



- Amenazas -