¿Quiénes son los candidatos presidenciales en Honduras este 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Son cinco candidatos que se perfilan como el próximo presidente del país. Sus rostros ya están plasmados en la papeleta electoral oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras los hondureños se preparan para decidir el rumbo político en las elecciones generales de este 30 de noviembre de 2025. Cinco candidatos, cinco partidos, y tan solo uno será electo por los 6,522,577 de hondureños habilitados para votar. Luego de que las elecciones primarias realizadas el pasado 9 marzo se vieran marcadas por denuncias de fraude e irregularidades en la distribución de maletas electorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, el panorama político se mantiene a la expectativa.

La oficialista Rixi Ramona Moncada, el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, y el exdesignado presidencial de la República de Honduras, Salvador Nasralla, fueron los primeros tres candidatos confirmados a la presidencia tras pasar el primer proceso electoral primario. A la lista se suma el economista y político hondureño, Jorge Nelson Ávila Gutiérrez y Mario Rivera Callejas, conocido como "Chano" Rivera, quien es propietario de un medio de comunicación. Cinco partidos políticos participarán en los comicios generales de este año: Partido Liberal, Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD).

Un poco de sus perfiles

Del lado del Partido Libertad y Refundación (Libre), está Rixi Ramona Moncada Godoy, abogada con experiencia en cargos públicos como secretaria en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social(SETRASS), gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), secretaria de Finanzas y secretaria de Defensa Nacional. Nasry “Tito" Asfura es el candidato del Partido Nacional de Honduras (PNH). Fue alcalde del Distrito Central y buscará alcanzar la presidencia nuevamente, después de haber participado y perdido en las elecciones de 2021.

Con el movimiento “¡Vamos, Honduras!”, Salvador Alejandro César Nasralla Salum representa al Partido Liberal de Honduras (PL), ingeniero industrial, presentador de televisión y político hondureño. En 2013, fundó el Partido Anticorrupción (PAC) y años más tarde también fundó el Partido Salvador de Honduras (PSH). Fue candidato presidencial en las elecciones de 2013 y 2017.



En 2021, asumió el cargo de primer designado presidencial en el gobierno de Xiomara Castro, cargo que ocupó hasta su retiro en 2022 para enfocarse en su carrera política, tras diferencias con la actual administración.

Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), es un economista de formación y con estudios realizados en Francia. Su trayectoria ha estado ligada a movimientos de izquierda y al activismo político opositor.