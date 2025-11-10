Ana Paola Hall defiende simulacro del TREP y promete correcciones antes de los comicios

Tegucigalpa, Honduras. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, defendió el simulacro nacional realizado el domingo para poner a prueba el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), luego de que el ensayo revelara fallas en la conectividad y en la transmisión de datos a 20 días de los comicios.

“El simulacro electoral es el ejercicio para probar los elementos tecnológicos y logísticos de las elecciones. Se monta para evaluar qué funciona y qué no, y en este tiempo poder realizar los ajustes correspondientes”, expresó Hall en declaraciones difundidas en su cuenta oficial de X.

La funcionaria explicó que el objetivo del ejercicio fue precisamente identificar las áreas con dificultades técnicas para poder hacer correcciones a tiempo.

Subrayó que “a veinte días de las elecciones generales, lo que corresponde es tomar las medidas en cualquier falla detectada el día de ayer”.

Hall enfatizó que el simulacro permitió evidenciar aspectos que deben mejorarse de inmediato.

“¿Qué indican los hechos? Que no se había hecho un ejercicio de esta magnitud previo a las últimas tres elecciones. Que existe un problema en la conectividad que debe solucionarse. Que la capacitación debe intensificarse. Y, sobre todo, que el proceso electoral 2025 se desarrolla en el contexto más complejo que hemos tenido en décadas en nuestro país", sostuvo.

La presidenta del CNE afirmó que el organismo no escatimará esfuerzos para garantizar la transparencia y el respeto al voto ciudadano.

“Hasta el último segundo se luchará por estas elecciones. Si hay que hacer un nuevo simulacro, se hace. ¡No nos cruzaremos de brazos y no permitiremos que nadie se robe el derecho del pueblo a votar!”, recalcó.