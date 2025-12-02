Guapas candidatas que avanzan en contienda por diputación en Francisco Morazán, según CNE

Tras la reanudación de datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha dado a conocer quiénes son las guapas candidatas que van quedando en la contienda por un escaño al Congreso Nacional, por Francisco Morazán.
Iroshka Elvir es una exmodelo, licenciada en finanzas, Miss Honduras en 2016, actual candidata a diputada por el Partido Liberal y esposa del aspirante presidencial Salvador Nasralla, ocupa actualmente la tercera posición de los diputados más votados tras las elecciones con más de 73,084 votos, según los conteos preliminares del CNE.
Del mismo partido, pero en el quinto lugar del listado de diputados de Francismo Morazán que van quedando aparece la presentadora Sarahí Pamela Espinoza López con 71,559 votos.
Otra figura del Partido Libre que destaca es Kritza Jerlin Pérez Gallegos, quien aparece en el décimo puesto con 46,775 votos, consolidando su presencia en la preferencia electoral.
En la misma región, la candidata del Partido Nacional, Sara Elizabeth Estrada, se ubica en la posición 12 con un total de 75,097 votos, mostrando fuerte respaldo de los votantes.
María José Sosa Rosales, candidata a diputada por el Partido Nacional, figura en la posición número 15 del listado de diputados por Francisco Morazán, que van quedante. Actualmente cuenta con alrededor de 14,111 votos, según los resultados preliminares del CNE.
En la posición 16 de la lista de diputados votados en Francisco Morazán también figura la guapa joven Lucy Michelle Guerrero Paz, candidata a diputada de Libre. Hasta ahora aparece con 46,706 votos.
La candidata a diputada también del Partido Liberal, Alia Kafaty aparece en la posición 17 de la lista de diputados de Francisco Morazán que van quedando, con 61,762 votos.
Otra candidata que avanza en la contienda es Clara Marisabel López Pérez, del Partido Libre, en el puesto 19 con 45,721 votos, mostrando la presencia femenina en la política.
Finalmente, la candidata de Democracia Cristiana, en la posición 25, acumula 19,705 votos, aportando diversidad a la lista de aspirantes en el departamento.
Los resultados preliminares del CNE reflejan la participación significativa de mujeres jóvenes que van marcando tendencia en redes sociales.
Cabe mencionar que los números de las candidatas irán variando a medida que se revisen las actas y se actualicen los datos del CNE.