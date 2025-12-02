Llegan a Tegucigalpa maletas electorales desde Gracias a Dios

Este martes —2 de diciembre— comenzó el retorno del material electoral que se utilizó en el departamento de Gracias a Dios, a la capital de la República, para el respectivo escrutinio.
De acuerdo con la información brindada por el capitán de las Fuerzas Armadas (FF AA), Mario Rivera, esperan “recibir 177 maletas electorales”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) envió 177 maletas electorales al departamento de Gracias a Dios, para asegurar la participación de toda su población.
Rivera aseguró que, solo el día de hoy, ya se han efectuado alrededor de cuatro vuelos por parte de las Fuerzas Armadas (FF AA) para recuperar este material.
No obstante, afirmó que "mañana se tiene programado realizar ocho vuelos más", para concluir el proceso.
Todos estos vuelos se están realizando "para completar la totalidad del material electoral correspondiente al departamento de Gracias a Dios", aseguró el capitán.
De momento, según los resultados de CNE, ya se han procesado casi 13,000 actas de las 19,000 que corresponden.
Parte de las actas que faltan por contabilizar son las de Gracias a Dios y otros departamentos que están en proceso de retorno.
Pese a ello, aunque la competencia ha sido bastante reñida, el escrutinio le ha brindado una ventaja al candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla.
En la segunda posición, se encuentra el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry ‘Tito’ Asfura.
Los elementos de las Fuerzas Armadas (FF AA) son los encargados de ejecutar el retorno seguro del material electoral de todos los departamentos del país.
Hasta el momento, no se ha reportado ningún inconveniente en el retorno de este material a la capital.
Se espera que en las próximas horas todo el material que aún no retorna, llegue a las manos de las autoridades del CNE para mayor avance del escrutinio.
El conteo de votos tras las elecciones generales del 30 de noviembre mantiene en incertidumbre a la población hondureña, ya que la batalla sigue reñida entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry Asfura. Este martes 2 de diciembre, Nasralla, que iba en desventaja, remontó y a las 6:00 p. m. ya superaba a Nasry con más de 9 mil votos.