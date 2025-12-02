  1. Inicio
Llegan a Tegucigalpa maletas electorales desde Gracias a Dios

Elementos de las Fuerzas Armadas avanzan con el retorno del material electoral que se utilizó en Gracias a Dios. Esperan recibir 177 maletas

  • 02 de diciembre de 2025 a las 16:40
Este martes —2 de diciembre— comenzó el retorno del material electoral que se utilizó en el departamento de Gracias a Dios, a la capital de la República, para el respectivo escrutinio.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
De acuerdo con la información brindada por el capitán de las Fuerzas Armadas (FF AA), Mario Rivera, esperan “recibir 177 maletas electorales”.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
El Consejo Nacional Electoral (CNE) envió 177 maletas electorales al departamento de Gracias a Dios, para asegurar la participación de toda su población.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Rivera aseguró que, solo el día de hoy, ya se han efectuado alrededor de cuatro vuelos por parte de las Fuerzas Armadas (FF AA) para recuperar este material.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
No obstante, afirmó que "mañana se tiene programado realizar ocho vuelos más", para concluir el proceso.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Todos estos vuelos se están realizando "para completar la totalidad del material electoral correspondiente al departamento de Gracias a Dios", aseguró el capitán.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
De momento, según los resultados de CNE, ya se han procesado casi 13,000 actas de las 19,000 que corresponden.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Parte de las actas que faltan por contabilizar son las de Gracias a Dios y otros departamentos que están en proceso de retorno.

Foto: Alex Perez
Pese a ello, aunque la competencia ha sido bastante reñida, el escrutinio le ha brindado una ventaja al candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
En la segunda posición, se encuentra el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry ‘Tito’ Asfura.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Los elementos de las Fuerzas Armadas (FF AA) son los encargados de ejecutar el retorno seguro del material electoral de todos los departamentos del país.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Hasta el momento, no se ha reportado ningún inconveniente en el retorno de este material a la capital.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Se espera que en las próximas horas todo el material que aún no retorna, llegue a las manos de las autoridades del CNE para mayor avance del escrutinio.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
El conteo de votos tras las elecciones generales del 30 de noviembre mantiene en incertidumbre a la población hondureña, ya que la batalla sigue reñida entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry Asfura. Este martes 2 de diciembre, Nasralla, que iba en desventaja, remontó y a las 6:00 p. m. ya superaba a Nasry con más de 9 mil votos.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
