Llegan a Tegucigalpa maletas electorales desde Gracias a Dios

El conteo de votos tras las elecciones generales del 30 de noviembre mantiene en incertidumbre a la población hondureña, ya que la batalla sigue reñida entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry Asfura. Este martes 2 de diciembre, Nasralla, que iba en desventaja, remontó y a las 6:00 p. m. ya superaba a Nasry con más de 9 mil votos.