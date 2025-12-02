  1. Inicio
Ya son más de 9,000 votos de diferencia: así han avanzado los resultados a favor de Nasralla

Desde que se empezaron a actualizar nuevamente los resultados, la diferencia entre los votos se ha ido ampliando, al punto de que Nasralla ya suma más de 9,000 votos a su favor

  • 02 de diciembre de 2025 a las 16:30
1 de 10

Luego de que las actualizaciones se detuvieran por fallas en el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE), los datos comenzaron a publicarse otra vez este 2 de diciembre, otorgándole la ventaja a Nasralla.

 Foto: EL HERALDO
2 de 10

A medida que han avanzado las actualizaciones, el candidato a la presidencia por el Partido Liberal ha ido ampliando su ventaja. Estos son los datos de cómo ha ido sumando votos poco a poco, hasta posicionarse por encima del candidato del Partido Nacional.

 Foto: EL HERALDO
3 de 10

Tras retomar la divulgación de resultados, Nasralla superó a Asfura por más de 600 votos. La imagen muestra el momento en que el presidenciable liberal tenía 767,420 votos, frente a los 766,798 de Asfura.

 Foto: EL HERALDO
4 de 10

Minutos después, la ventaja se fue ampliando, registrándose una diferencia de 935 votos a favor de Salvador Nasralla.

 Foto: EL HERALDO
5 de 10

Con el paso de las horas, la diferencia se convirtió en miles, ya que Nasralla superaba a Nasry Asfura por más de 2,000 votos. La captura de pantalla muestra el momento en que Nasralla tenía más de 776,000 votos y Asfura más de 773,000.

 Foto: EL HERALDO
6 de 10

Los datos desde el Centro de Divulgación del CNE avanzan con agilidad. Nasralla llegó a registrar 820,714 votos frente a 814,671 votos de Asfura, superándolo en ese momento por más de 6,000 votos.

 Foto: EL HERALDO
7 de 10

Minutos más tarde, las cifras siguieron aumentando, hasta que la diferencia superó los 8,000 votos. Nasralla acumuló 845,073 votos y Asfura 836,418.

 Foto: EL HERALDO
8 de 10

Cabe destacar que los resultados continúan actualizándose de forma constante. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Nasralla mantenía una diferencia de más de 9,000 votos a su favor.

 Foto: EL HERALDO
9 de 10

Por su parte, la respuesta del Partido Nacional tras perder la ventaja fue un llamado a la calma, asegurando que cuentan con sus propios números y que esto ya era algo previsto.

 Foto: EL HERALDO
10 de 10

“Una vez reanudado el conteo en el CNE, ya teníamos previsto este ajuste en las posiciones”, posteó el Partido Nacional a través de su cuenta en X, tras darse a conocer la ventaja de Nasralla.

 Foto: EL HERALDO
