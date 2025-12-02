Ya son más de 9,000 votos de diferencia: así han avanzado los resultados a favor de Nasralla

Luego de que las actualizaciones se detuvieran por fallas en el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE), los datos comenzaron a publicarse otra vez este 2 de diciembre, otorgándole la ventaja a Nasralla.
A medida que han avanzado las actualizaciones, el candidato a la presidencia por el Partido Liberal ha ido ampliando su ventaja. Estos son los datos de cómo ha ido sumando votos poco a poco, hasta posicionarse por encima del candidato del Partido Nacional.
Tras retomar la divulgación de resultados, Nasralla superó a Asfura por más de 600 votos. La imagen muestra el momento en que el presidenciable liberal tenía 767,420 votos, frente a los 766,798 de Asfura.
Minutos después, la ventaja se fue ampliando, registrándose una diferencia de 935 votos a favor de Salvador Nasralla.
Con el paso de las horas, la diferencia se convirtió en miles, ya que Nasralla superaba a Nasry Asfura por más de 2,000 votos. La captura de pantalla muestra el momento en que Nasralla tenía más de 776,000 votos y Asfura más de 773,000.
Los datos desde el Centro de Divulgación del CNE avanzan con agilidad. Nasralla llegó a registrar 820,714 votos frente a 814,671 votos de Asfura, superándolo en ese momento por más de 6,000 votos.
Minutos más tarde, las cifras siguieron aumentando, hasta que la diferencia superó los 8,000 votos. Nasralla acumuló 845,073 votos y Asfura 836,418.
Cabe destacar que los resultados continúan actualizándose de forma constante. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Nasralla mantenía una diferencia de más de 9,000 votos a su favor.
Por su parte, la respuesta del Partido Nacional tras perder la ventaja fue un llamado a la calma, asegurando que cuentan con sus propios números y que esto ya era algo previsto.
“Una vez reanudado el conteo en el CNE, ya teníamos previsto este ajuste en las posiciones”, posteó el Partido Nacional a través de su cuenta en X, tras darse a conocer la ventaja de Nasralla.