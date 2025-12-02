"Era un gran hondureño": Las reacciones tras la muerte de don Emilio Larach

Tegucigalpa, Honduras.- "Era un gran amigo, un gran hondureño. Un personaje que hay que imitar", así se expresó el empresario Elías Asfura en el velatorio de Emilio Salomón Larach Chehade, quien falleció este día a los 96 años, dejando un legado de integridad, trabajo y entrega. Además de mensaje desde el gremio empresarial y sociedad civil, los hondureños se expresaron en las redes sociales, reconociendo el enorme ser humano y empresario visionario que generó empleo, impulsó proyectos en favor de los más necesitados y promovió el cuidado del ambiente. El primer mensaje fue el de sus querido equipo de Larach & Cía. el negocio que se convirtió en la piedra angular y base de su gestión empresarial.

"Con profundo dolor comunicamos a nuestros clientes que don Emilio Larach ha fallecido. Partió dejando un legado imborrable de esfuerzo, integridad y amor por Honduras. Fue constructor de sueños, hogares y oportunidades", detalla el mensaje subido en su página de Facebook. "Su ejemplo nos inspira a seguir trabajando con honestidad, servicio y compromiso. Gracias, don Emilio. Su obra seguirá viva en cada rincón de este país", continúa la publicación en la red social.

Decenas de mensajes en redes

Tras la publicación de su deceso decenas de hondureños dejaron sus mensajes en la plataforma de Facebook. "En paz descanse don Emilio, daba gusto platicar con él, lo conocí, era amigo de mi familia. Mis condolencias", escribió Miriam Raquel Mendoza. En otro comentario, Carmen Montoya escribió que la partida del empresario es una gran pérdida para su familia y para Honduras. "Humanos como don Emilio es lo que necesitamos que se multipliquen".

"Ojalá hubiera 100 empresarios de la talla de él", indicó Jacobo Hernández. Mientras que Marcela Quan dijo que don Emilio es de esos empresarios que vale la pena resaltar: "Más de estos hondureños necesita Honduras, educados y con don de gente". Por su parte, Emérita Barahona destacó su labor en pro del cuidado del ambiente. "Siempre se preocupó por cuidar el ambiente, quería siempre lo mejor para Honduras", resaltó en su comentario. Incansable, trabajador, visionario, honrado, probo, fueron entre otros los calificativos que los lectores dejaron en las redes sociales, destacando el hondureño ejemplar que fue don Emilio Larach.



Velatorio, misa y exequias

Los restos mortales del empresario Emilio Larach están siendo velados en funeraria La Auxiliadora de Suyapa en la capital, desde esta tarde. Hasta ahí han llegado personalidades del mundo empresarial, sociedad, la Iglesia Católica y personas comunes que quieren darle el último adiós. Mañana miércoles 3 de diciembre a las 10:00 de la mañana se oficiará una misa de cuerpo presente en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa y luego sus restos serán sepultados en Jardines de Paz Suyapa.