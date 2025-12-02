Don Emilio Larach: El legado de un hondureño íntegro que inspiró generaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los últimos caballeros de brillante armadura que conforman la reserva moral de Honduras partió hoy a lo ignoto. El empresario Emilio Larach Chehade falleció este día a los 96 años, dejando tras de sí un extraordinario legado de integridad, trabajo y amor al país. Su compromiso con el desarrollo del país, a través de la generación de empleo y una sólida lucha por la protección del ambiente, marcaron entre otros, una vida de liderazgo y cercanía con la gente que le hizo ganarse el respeto de los hondureños. Nacido en San Pedro Sula el 31 de agosto de 1929, inició la empresa Larach & Cía. en 1948 en Tegucigalpa, guiado por don Jorge J. Larach y desde ahí impulsó una forma diferente de administración honesta y cercana a sus colaboradores que le hizo ganarse el respeto de todo un país.

"Creemos que el dinero bien ganado tiene que traer alegría porque es bien ganado, sin hacer daño", dijo en una entrevista a la revista Estrategia & Negocios en una ocasión. Que decir de su honestidad que se convirtió en una forma de vida y con esa convicción dirigió sus negocios, desde donde impulsó proyectos que lo convirtieron en pionero del progreso de Honduras. "A nosotros nos conocen, hemos hecho saber que no aceptamos nada fuera de la ley y nadie se atreve a hacernos una oferta deshonesta. nadie", manifestó. Y es que él, asumió cada reto al frente de sus empresas con un liderazgo centrado en la relación estrecha con sus colaboradores e impulsado por la firme convicción de que todos son parte importante de la compañía.

La trayectoria hde un empresario honesto

Don Emilio fue parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, donde fue presidente y vicepresidente. Además, fue presidente de la Federación de Cámara de Comercio de Centroamérica (1980-1982), también integró el consejo de administración de Diario El Heraldo, Diario La Prensa, Corporación Industrial del Norte, y Comidas Especializadas (Pizza Hut). Por su integridad, liderazgo, visión en los negocios, responsabilidad social y carácter cercano, pero siendo un crítico ante las injusticias, se ganó el respeto no solo del mundo empresarial del país, sino de todos aquellos quienes lo conocieron o solamente lo vieron en los pasillos de Larach & Cía. donde trabajaba a diario al lado de sus empleados. Era un ciudadano apreciado también en los estratos humildes a quienes apoyó a través de una enorme labor social casi silenciosa que incluyó construcción de centros educativos y un proyecto de viviendas para los indígenas de la etnia tolupán en la Montaña de la Flor, entre otros. Fue un férreo defensor del medio ambiente, promotor de la educación y patrocinador del deporte. Construyó el Centro Básico Jorge J. Larach, siendo su benefactor permanente Impulsó proyectos educativos y culturales a nivel nacional a través de campañas como “Métele un gol a las drogas”, “Sí al fútbol, no a las drogas”, “Honduras verde en un 2X3”, “Cada gota cuenta” para fomentar el ahorro del vital líquido y fue parte del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO.

Una mirada hacia su vida familiar