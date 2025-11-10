Diputada Maribel Espinoza advierte que bancadas analizan interpelar al fiscal general

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, reveló este lunes que las distintas bancadas de oposición del Congreso Nacional analizan la posibilidad de interpelar al Fiscal General de la República, Johel Zelaya, o iniciar un proceso de juicio político en su contra. Espinoza publicó a través de sus redes sociales que ya han iniciado las conversaciones para convocar a una sesión extraordinaria del pleno y así tomar una decisión. "La democracia Hondureña y el Estado de Derecho, hoy debe ser defendida desde el pleno del Congreso Nacional", señaló la parlamentaria al tiempo de advertir que "en el CN no podemos permitir que el Fiscal General atente o ponga en grave peligro la democracia siguiendo el guion de LIBRE que tiene una campaña abierta para boicotear las elecciones, el ejercicio del sufragio y la alternancia en el poder".

En su denuncia, la diputada liberal señaló que "el MP pretende enjuiciar a quienes dirigen el proceso electoral desde el CNE", al referirse al anuncio de requerimientos fiscales en contra de Ana Paola Hall y Cossette López. Espinoza repudió además que desde Libre se pretenda enjuiciar a los candidatos a cargos de elección popular como alcaldes o diputados, con el propósito de obtener ventaja. Agregó que "Si hubiere verdadero fundamento legal para acusarlos, cualquier acción penal puede esperarse hasta después de que haya tomado posesión de su cargo el nuevo gobierno". Espinoza también hizo un llamado urgente a la OEA, la ONU, EE UU, la Unión Europea, las misiones de Observación y a la comunidad Internacional para que "no vean hacia al costado ante las atrocidades que está haciendo LIBRE y pidan a este gobierno que responsablemente garantice la celebración de las elecciones en Honduras bajo la dirección del CNE, porque este pueblo valiente solo quiere elecciones transparentes", instó la diputada.